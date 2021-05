Málaga vive del monocultivo. El turismo es nuestra salvación, sustento y modelo de vida con la ciudad adaptada y dispuesta a los pies del forastero.

Así se ha decidido. Así lo han aceptado y de esa manera tenemos que afrontar el futuro.

La pandemia ha sido la herramienta pluscuamperfecta para entender la fragilidad de un modelo que interrumpe la vida de la ciudad ante cualquier dificultad. Igualmente, siendo justos, no es habitual que se desarrollen pandemias mundiales por lo que, a efectos prácticos y financieros, el modelo Málaga tiene visos de continuar durante los próximos siglos.

Cuestión curiosa ha sido la nuestra pues, en mitad del caos, la muerte y la desesperación en una Málaga vacía, el mayor movimiento lo hemos encontrado en el mundo de la hostelería y el alojamiento. Mientras cerraban negocios de sectores auxiliares, se han seguido construyendo hoteles, apartamentos turísticos e incluso desarrollando nuevos negocios de hostelería. Todo un ejemplo de convencimiento en la pronta llegada de la normalidad.

El dinero, como sabemos, es de los elementos más cobardes del mundo y por tanto, ver el movimiento en ciertos sectores, no deja de ser tranquilizador pues aumenta por momentos la esperanza en un futuro más bueno para todos. O lo que es lo mismo, que si la gente que maneja está proyectando cosas turísticas en Málaga, es que el horizonte que se plantea es bueno seguro.

Por eso, al ver este fin de semana con Málaga comenzando a florecer, lo primero que piensas es en la alegría por volver a ver a la ciudad como antes. Y eso, quieras o no, te acaba animando. Pero la situación sigue siendo difícil. En Málaga continúa falleciendo gente todos los días por el virus. Y los jóvenes están llegando a los hospitales cada vez más tocados. Pero parece que no nos está importando. Y es comprensible. Llevamos desde el inicio de la pandemia sabiendo quienes son los vulnerables. Conociendo casos anecdóticos de gente muy joven enferma. Niños sin peligro. Y los más mayores como centro de la diana a la que acudía el virus con la guadaña.

Por eso, queda bastante claro que ha llegado la hora de Málaga. Primero por ser referente nacional de turismo de calidad desde hace años. Y segundo por tener que dar ejemplo al resto del país de cómo gestionar esta situación. Y ahí, ahora más que nunca, tenemos que tener la cautela y mesura suficientes. Pero no siempre parece que sea así.

Las discotecas están abiertas. Las he visto. La tarde del jueves o el viernes estaban de par en par las puertas de algunos de los nombres propios del ocio nocturno en la ciudad. Con su bulla en la puerta. Sus grupitos con el cigarro. El portero a sus cosas. Lo clásico y habitual. Y, honestamente, la sorpresa y el impacto que me dio ver aquellas estampas hacía que no supiera cómo procesarlas.

Mirando las normativas y las noticias al respecto, parece ser que pueden funcionar como cafeterías. Y bajo esta premisa, algunos negocios del sector estaban abriendo. ¿Pero eso se lo cree alguien? ¿Hay motivos para llegar a pensar que ese espacio oscuro, con luces de led parpadeando y la música bastante fuerte hay un grupo de amigos -cuatro miembros- tomando un manchado? ¿Quizá un cortado descafeinado de máquina con sacarina? Yo diría que no. Y por eso hay flashes que hacen que la alegría y optimismo tornen a oscuro -nunca mejor dicho- cuando ves este tipo de escenas.

¿Dónde está el límite o la proporción en una ciudad en la que su alcalde transmite a diario su preocupación sensata y honesta por redes sociales a la vez que se permite este vacío legal donde el covid campa a sus anchas?

Vamos en la buena dirección. Eso es evidente. Si en un día se vacunan en España medio millón de personas, todo apunta a que más pronto que tarde podremos alcanzar una inmunidad que nos transmita cierta seguridad. Pero no debemos olvidar que nuestra región, Andalucía, en verano multiplica por tres o cuatro el número de personas que aquí se dan cita -a pesar de lo que diga Ayuso-. Es por eso que hay que ser ejemplares. Es nuestra hora. Para dar testimonio de los avances con mesura y cautela, pero siendo firmes.

Vamos a ser referentes para toda Europa en una temporada que será sin duda la del reencuentro. La de volver a salir, brindar y abrazar a los nuestros. Y ya está sucediendo. En cuestión de días -literal- ha vuelto la vida ajena al centro de Málaga. La plaza del siglo puede ser rebautizada como la plaza del reencuentro. Una amalgama de mesas altas repletas de gente con una sonrisa nunca antes vista. Quizá en Burgos o Palencia esté sucediendo también. Pero todos sabemos que no es lo mismo.

Por eso, gracias al privilegio que tenemos al ser andaluces y vivir en la tierra que será locomotora de la recuperación de Europa tras la pandemia, quizá debiéramos ser lo más cautelosos posibles a la hora de lanzar las campanas al vuelo. Hay que salir, consumir y regresar al pasado en su mejor estadio. Pero no olvidar lo que seguimos teniendo encima. Las muertes a nuestro alrededor, el miedo, la soledad de muchos ante el familiar que moría así como el silencio y la penuria de quien perece sin ningún ser querido a su alrededor.

Hay una delgada línea que separa la recuperación honesta y sensata de la falta de respeto, lógica y responsabilidad. Y nuestra ciudad debe quedar en el primer término. Aquí, como con el terrorismo, solamente cabe avanzar, convivir, perdonar y nunca olvidar para poder seguir creciendo como pueblo.

Algo así tenemos la obligación de acometer entre todos en nuestra Andalucía a la que tanto echan de menos millones de personas. Ahora o nunca. Es, sin duda alguna, nuestra hora. Para volver a volver.

Viva Málaga.