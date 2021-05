El domingo se acaba el estado de alarma y las opiniones se dividen entre los que piensan que a partir de esa fecha esto va a ser un cachondeo y los que por el contrario estiman que va a ser un sindiós. Las autonomías piden no ser autónomas y que el Gobierno intervenga y el Gobierno dice que intervenir le desgasta electoralmente. Habrá que esperar a la resaca de Madrid (parece uno un viajante de comercio que ha ido a la capital) para saber cómo se va a desenvolver todo esto, aunque lo más probable es que todo empeore. Para colmo no se vacuna en fin de semana. Los consejeritos de las autonomías van sacando pecho aquí y allá cuando deberían sacar agujas en sábado y domingo. Nosotros sacamos nuestra indignación cuando en realidad querríamos sacar nuestro brazo y que nos pusieran ya la vacuna. Se inventan vacunódromos para que piquemos y hagamos fotos de ellos como si fuera una novedad y, mientras, estudiantes de Medicina, médicos jubilados, personal de la sanidad privada y enfermeros y enfermeras no son contratados para agilizar la vacunación. Se desprecia su ofrecimiento. Preferimos contratar vigilantes de la playa. Cambia el titular, nene, que han palmado hoy otros veinte. La excusa es que no hay vacunas pero cuando las hay se tarda mucho en ponerlas. No vacunar en fin de semana ni en festivos es añadir una bala más en la ruleta rusa a la que todos los días jugamos. Las autonomías, también Andalucía, tienen las armas de sobra para restringir muy mucho la vida, la actividad y los movimientos, pero es mejor acusar al Gobierno de que no actúa y ya de paso no actuar ni ejercer las competencias. Todo esto puede derivar en un gobierno de los jueces, que refrendarán o tumbarán las medidas de los ejecutivos autonómicos. Su señoría decide si me puedo trincar una cerveza. Los jueces de los tribunales superiores, nombrados por políticos para que no los empuren, prohibirán ahora fumar puros en según qué sitios. Más que un estado de alarma, esto es un Estado de Propaganda. Sánchez continúa prometiendo inmunidad para final de verano, sabiendo que si no se consigue da igual, el que casque no podrá protestar ni votar. La gente está refrendando a los que han gestionado las pandemias (Salvador Illa, Ayuso, Sánchez, Juanma Moreno). No hay más que ver los sondeos o las elecciones. Pero por si esa ola, tendencia, cambia, los estrategas aconsejan a más de uno que adelante elecciones. Se nos da mejor organizar la logística para que millones de personas vayan a un sitio a votar que organizar una vacunación masiva.