Toda una vida cometiendo los mismos errores y no cambiamos. Grandes talentos, inventores..., que se han tenido que salir fuera de nuestro país para ser reconocidos. ¿Fuga de sanitarios? No. Se van porque no tienen una paga digna y todos con contratos basuras. Personas muy preparadas que fuera de nuestro país lo han sabido valorar y se lo rifan. Nosotros no sabemos aún, no hemos aprendido ni a valorarlo ni a proteger nuestro potencial humano. Por ejemplo: más de 8.000 sanitarios se fueron al extranjero por la desidia de unos gobernantes que no saben apreciar lo que tenemos. En el Centro de Salud de Churriana nos han quitado un magnífico médico, Eduardo Franco Rivera, extraordinario profesional joven, con muchas ilusiones y ganas de trabajar y ayudar. Con un gran conocimiento en medicina, tres años en oncología, el único médico que sabía poner infiltraciones, con lo cual nos ha servido para no tenernos que trasladar y para quitar colas de espera. Cercano y gran profesional. El SAS ¿es consciente del daño que nos hace a los pacientes y el que le hace a este médico que empíricamente no lo van a dejar que se desarrolle como el gran médico que es? Sinceramente, alucino. Un ejemplo: Yo tengo una camisa de botones y cojo el botón de abajo y lo pongo arriba y el de arriba abajo. ¿Eso qué sentido y qué lógica tiene? Ninguna, porque no es coherente. La gente de Churriana, que siempre nos toca a nosotros, solicitamos que vuelva a nuestro centro de salud el Dr. D. Eduardo Franco Rivera. Empecemos a defender lo nuestro. No a los contratos basuras.