La euforia corre en el PP andaluz. Aún no han asimilado que están en el poder. Parece que les pone ganar las elecciones, cuando en realidad ya están gobernando. Fuera de eso, los populares pueden tener fundadísimas esperanzas en su futuro en Andalucía, salvo por un pequeño detalle: no tienen una Ayuso. Juanma Moreno es casi lo contrario: mesurado, poco dado a ofertar simplezas binarias y escasamente confrontador con el Gobierno central. En la querencia a abrir bares ya coinciden un poco más. Claro que, como decía la madre de un amigo, el problema es ser un cierrabares, no abrirlos. El PP andaluz practica cierto sucursalismo esloganero respecto a Madrid, y habla de infierno fiscal. El otro día iba yo por la calle y me encontré al demonio Pinchapapas, que me pidió un punto de IRPF y un impuesto por respirar. Las siglas IRPF todo en mayúsculas resaltan mucho en un texto, los ojos se van a ellas directamente. Y ya las hemos puesto dos veces. El lector se espanta, cree al ver esas cuatro letras que esto es un texto económico, sesudo, analítico y perspicaz incluso, cuando en realidad es una visión personal del panorama que nos ha tocado vivir. Tal vez habrá que escribir otra que también en mayúsculas atraiga la vista: SEXO. Al PP andaluz se le despeja y aclara el panorama aunque también aquí el riesgo cierto es que dependa de Vox y además Ciudadanos desaparezca. La izquierda en Andalucía también parece que va a presentar tres listas: la de Teresa Rodríguez, la de Podemos-IU y la del PSOE. Susana Díaz ya ve que si deja las primarias para más adelante pronto quedará en minoría viendo el goteo. De aquí a unos meses es espadista hasta la lámpara de Ikea. Por eso mejor cuanto antes, cuando aún tenga fuerzas. Y como cierta impugnación a lo que acabo de escribir: ojo que lo de Madrid es una derrota de Sánchez. El killer también falla a veces. Antes había dos partidos a la izquierda y tres a la derecha. Ahora es al contrario. Los de Teresa Rodríguez sueñan con fundar un Más Andalucía y tal vez con una candidata con un relato tan potente como el de Mónica García. Eso sin descartar que Más País pudiera presentar listas en las futuras andaluzas. Serían cuatro partidos de izquierdas. Ya saben el viejo chiste: se suben tres de izquierdas en un taxi y al bajarse son un partido y dos escisiones. Errejón tiene bastante futuro, aunque a la velocidad que va todo, lo bueno es tener presente. Fíjense en Pablo Iglesias, que ya no tiene futuro político después de gozar de un pasado fugaz dada aún su juventud. Pronto demostrará que hay vida (lucrativa) fuera de la política.