El pequeño Jordan tenía claro desde muy pequeño que quería ser una estrella del baloncesto. Desde niño su padre le imponía importantes rutinas físicas antes de irse a dormir que incluían 100 flexiones de brazos. Un camino que estuvo a punto de torcerse en el colegio. Era un adolescente precoz que empezaba a distraerse en séptimo curso y el director de Findlay Middle School en Las Vegas tomó una decisión drástica. Para que no se metiera en problemas se convertiría en la mascota del equipo de baloncesto toda la temporada. Jordan recuerda aquellos días dentro de un peluche con forma de perro copiado del Barón Rojo de Snoopy como «una lección de humildad que me mostró de donde venía en la vida. No formar parte del equipo me dio hambre para asegurarme de que no me metiera en problemas» explicaba en el Denver Post.

Una lección de humildad que le valió para mejorar su juego cuando llegó a la Universidad de North Colorado. Su «Kriptonita» era el porcentaje de tiro, sobre todo en los tiros libres donde casi no superaba el 60%. Su verano fue de trabajo en busca del tiro perfecto con sesiones de 300 tiros anotados por día. Su mejora llevó a que su entrenador, Jeff Linder, le calificara como «Es Russell Westbrook en miniatura. No hay otro Westbrook en el mundo, pero su estilo es muy similar. Su habilidad para anotar, su habilidad, pese a su tamaño, para rebotear o taponar. Su habilidad para pasar. Es un jugador que te rellena la hoja de estadísticas. No sólo va a anotar 25 puntos. Va a promediar 5 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y hasta 2 tapones».

Davis quiere ser entrenador universitario cuando se retire. En la universidad se levantaba a las 5:30 de la mañana para asistir a los entrenamientos del equipo femenino como parte de la formación de su título en ciencias del deporte y el ejercicio. Dicen los que estaban allí que era muy meticuloso y exigente con los ejercicios y la rutina. A pesar de romper todos los récords de su universidad no fue elegido en el Draft e inició su carrera en Europa gracias a un pasaporte de Azerbaiyán a pesar de ser hijo y nieto de americanos. Un tema en el que fue pionero.

Natural de Las Vegas su viaje más lejano había sido a Atlanta pero en 2017 recibió una llamada que cambió su carrera. Azerbaiyán disputaba en Rumania la división B del Europeo U20 y necesitaba un base que liderar su equipo. Se habían enterado que su vecino y rival estaba hablando con Steven Enoch, entonces en Lousville ahora en Obradoiro, para reforzar su equipo y llamaron a Spencer Nelson al que ya habían nacionalizado para que pudiera jugar en España y reforzar su selección nacional. Un camino que nunca se había utilizado en categorías inferiores en Europa. De hecho, Davis y Enoch, fueron los 2 primeros y debutaron en el mismo campeonato. Nelson les puso en contacto con Jonathan Givony, de DraftExpress, que recomendó a Markelle Fultz, Nº1 del Draft de 2017, Tyler Hall, en la órbita de los Knicks; y Jordan Davis. El 10 de marzo, el funcionario de baloncesto de Azerbayan, Bahram Abdinov, le envió un mensaje a Givony: «Queremos a Davis».

El entrenador Linder fue el primero en enterarse, luego hablaron con el jugador. El 4 de abril, Jordan Davis tuvo su primera conversación con Abdinov y el 10 de mayo volaba a Bakú. Davis cerró el campeonato con 26,8 puntos y 10,3 rebotes. Enoch y él lideraron el torneo en puntos, rebotes y valoración pero Armenia fue la 17 de 21 y Azerbaiyán la 19, sólo ganaron a Malta.

Ese pasaporte le valió para aterrizar en 2019 en el Manresa de la ACB y volver este año a nuestra Liga con el UCAM Murcia. Un jugador explosivo todavía en evolución que tiene su talón de Aquiles, de nuevo, en los porcentajes de tiro. En un año irregular cierra grandes actuaciones como cuando lideró a su equipo a la victoria ante Baskonia o Barcelona con partidos donde pasa inadvertido.

Su defensa puede ser una de las claves de una nueva prueba para el equipo de Fotis Katsikaris este sábado en la visita al UCAM de Murcia. Sólo la victoria garantiza seguir en la carrera por el play off. Suerte y poneros la mascarilla.