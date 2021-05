El PSOE andaluz anda estos días de caza interna para luego salir a buscar a los del PP, pero primero hay que poner orden en casa. Juan Espadas, alcalde de Sevilla, va a disputarle el poder a Susana Díaz en el partido, y ya ni se esconde para reunirse, entre otros, con el líder del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, cuyo apoyo, y el de otros siete ediles del Consistorio, es sin duda una buena carta de presentación para Espadas, que ya vino aquí en la Semana Santa y que ahora empieza su particular vía crucis. En la orilla contraria, el rumor, el comentario, la reflexión van por alabar la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, al menos en público, y en privado, si eso, la euforia no es tan grande, aunque el alcalde de Madrid se empeñe en llamar a la presidenta madrileña Isa. Porque el PP tiene dos almas, una moderada, centrada, que sería la que encarnan, por ejemplo, Núñez Feijóo o nuestro paisano Juanma Moreno, presidente de la Junta, más centrada en dar la batalla en la gestión, y otra la que siempre representó el PP madrileño, una vía liberal-conservadora que entiende que hay que dar la batalla de las ideas para no perder esa guerra cultural que, dicen, está ahora tan en boga en todo el mundo. El caso es que Ayuso, en cierta forma, ha revitalizado las aguas del molino azul, y pone en negro sobre blanco un cambio de tendencia. Lo que pasó en Madrid, han dicho, no se puede extrapolar al resto del país, pero un poquito sí. Y lo cierto es que ahora lo que gusta en el PP es el estilo de Ayuso, y podría suceder que en los próximos comicios andaluces Ciudadanos y sus dirigentes, salvo que negocien un buen salvavidas, acaben desapareciendo, y, si a ello se une los rumores cada vez más insistentes de que Macarena Olona será la cabeza de cartel de Vox, a lo mejor Moreno tiene que echarse en brazos de la formación ultraderechista para ver si suma, y a lo mejor hasta tiene que dejarlos entrar en el Gobierno, dinamitando la imagen de moderación que se ha ganado a pulso con su gestión. Moreno sabe de qué va esto y por eso está paseando por los pueblos del interior (donde de verdad se corta el bacalao del voto andaluz) y poniendo cara amable, además de hacer una gestión que busca el equilibrio permanente entre mantener un pulso económico y que no se disparen las cifras negativas de la pandemia. Así que tiene Moreno ante sí dos caminos: o convocar ya elecciones autonómicas para pillar desprevenido al PSOE, que anda ahora deshojando la margarita entre Susana y Juan, a Vox los coge sin cabeza de cartel y, de paso, ello podría suponer enemistarse con Marín y la formación naranja, que no lo olvidemos, sostiene al PP en sitios como el Ayuntamiento de Málaga o la Diputación. La idea de esta teoría que ya recorre las sedes peperas es que se busque pasar de 27 a 40 escaños y luego, si se puede, y sumar con quien haya disponible: Vox tiene 12 ahora y con Olona, el crecimiento podría ser importante. La otra alternativa, que parece más sensata, es esperar y gestionar, ver cómo cada vez más andaluces están vacunados y cómo se va a hacer el reparto de fondos europeos sin contar con la región, a la que llegará algo, pero no tanto como a las comunidades nacionalistas o gobernadas por el PSOE, usar este argumento, que ya se está preparando, para atacar al Gobierno central y hacer oposición real a Pedro Sánchez («eso tienen que hacerlo las baronías»), para jugarse el todo por el todo con un Espadas fuerte, bueno y qué, que diría la canción. Y, claro, se desaconseja la vía Ayuso, porque polarizar, en Andalucía, siempre beneficia a la izquierda. Además, la maquinaria socialista está muy asentada y con un candidato solvente, dados los evidentes signos de derrota política que están dando los susanistas y la propia trianera, si se crispa ganan los socialistas andaluces. Porque cuando los de Espadas dejen de mirar para dentro lo harán hacia fuera. Además, las encuestas sonríen, incluidas las cocinadas, al PP en Andalucía. ¿Qué dicen los rumores? Pues hay indicios que este cronista interpreta como una convocatoria muy cercana de elecciones en Andalucía. Y la precipitación en este tipo de cosas se paga.

¿Hay alguna derivada malagueña de la victoria de Ayuso? Alguna puede haber. Pero también es verdad que aquí las cosas son muy distintas: por ejemplo, Vox es insignificante a efectos municipales ahora mismo. Así que una cosa que sí le iría bien a la formación ultraderechista es buscar un cabeza de cartel con tirón. Es difícil, pero se puede. Porque el PP de Paco de la Torre podría necesitar apoyarse en esa muleta si Cs continúa con su peligroso viaje hacia ninguna parte (no es un deseo del cronista, es la constatación con diversos resultados electorales). Luego hay más incógnitas, que no tienen mucho que ver con Ayuso: por ejemplo, si Espadas no gana, qué pasará en el grupo municipal socialista, después de que los ediles, al menos la mayoría, lo hayan apoyado. Hay alguna susanista acérrima que sigue fiel a la expresidenta andaluza (la lealtad, para mí al menos, es una virtud, no critico). La apuesta de Pérez ha sido al todo o nada. ¿Y qué pasa con la izquierda a la izquierda del PSOE? Pues hay movidas, al menos en IU. Y en breve Paqui Macías sustituirá a Remedios Ramos como portavoz. Podemos ha salvado los muebles en Madrid pero en Málaga no se sabe cómo funcionará electoralmente tras la marcha de Pablo Iglesias. Y el alcalde: pues dicen que vuelve a presentarse. Y me lo creo. Hará ese gesto por el partido. Quedan dos años, pero lo veo.