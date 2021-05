Las decisiones judiciales van saliendo del bombo unas tras otra. ¡Bingo!, gritan en una autonomía. Porca miseria, dicen en otra. Sentencia, sentencia, ha salido la sentencia. El Ejecutivo ha inundado al Judicial y así ya están todos los poderes ocupados y peleados. El legislativo son las broncas de los miércoles en la sesión de control del Congreso. Gira el bombo y sale un beneplácito, un no, un recurso, una sentencia, un refrendo o nada. Luego dicen que la Justicia es lenta. Y no para. La Justicia a veces dice «que no» para que a los que les gusta el verbo tumbar pero se pasan el día de pie, o escribiendo, puedan usarlo: «El tribunal tumba tal y tal».

Los jueces rechazan el toque de queda decretado por el Gobierno de Navarra, dice un titular. El TSJA de Andalucía autoriza el confinamiento de tres municipios, pero deniega el de otro, proclama un periódico. Y así. Y ojo que los cuatro pueblos andaluces aludidos tenían la misma tasa de incidencia. La unidad de criterio es un unicornio. Más que a las sentencias, uno a lo que quiere atender es al teléfono. Por si llaman para la vacuna. Lo malo de la vacunación es que está empezando uno a coger el móvil cada vez que llama un número raro o desconocido. No vaya a ser el vacunador. Pero es un comercial, un pelma, un confundido o alguien que quiere contar algo sobre las primarias del PSOE. Los jueces también nos tienen confundidos. El presidente de la Junta pide el estado de alarma pero abre hasta las dos de la mañana las discotecas. Me gusta más su versión insumisa: «Si el Gobierno no actúa no vamos a tener muertas de risa 250.000 vacunas. Las pondremos», dice. Ole, vamos, vamos, que nos vamos que para luego es tarde. La vacuna es una sentencia de vida en este mar de sentencias confusas, contradictorias y por culpa del fariseísmo de las autonomías y del Gobierno central. Para dictar sentencia en las urnas es pronto. Queda tiempo. Aunque no el mismo tiempo según a quién preguntes. Pero eso, las elecciones, sí que no dependen de jueces o viernes.