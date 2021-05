¿Qué entendemos por responsabilidad? Esta noción no deja de acompañarnos y estar más presente si cabe como un testigo cauteloso e insinuante en cada tertulia, discurso o debate desde que la malévola pandemia nos sumergió en esta orilla de dolor e incertidumbre; en una sinrazón con argumentos científicos en la cual hoy, tras los hechos dramáticos acontecidos, aún habitan grupos quienes no le prestan la obligada atención pese a las trágicas pérdidas causadas: familiares, amigos, compañeros... Es llamativo advertir cuando le preguntamos a un joven por el significado de ser responsable que su respuesta se centra en el hecho de hacer bien las cosas, las tareas, tener un comportamiento correcto según las normas dictadas por los adultos. También es singular observar, en el momento que ampliamos la acción que comprende la responsabilidad, en evaluar situaciones las cuales van más allá de las meras obligaciones; de este modo, si nos atenemos a su raíz etimológica -deriva del latín ‘responsum’- hallamos: el obligado a responder de algo o de alguien. Por ello, se detalla a un sujeto congruente como aquel quien acepta los efectos de las decisiones adoptadas. La RAE la concreta como: «Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente». Esta definición enfatiza en la necesidad del individuo de asumir la responsabilidad y cumplir con los resultados negativos de sus actos; así, esta conducta no está tan relacionada con los quehaceres o las obligaciones sino con el compromiso. Con ese pacto humanitario que nuestros sanitarios –hoy se celebra el Día de la Enfermera– han contraído con todos de forma tan abnegada. Después del fin del estado de alarma con tormenta, debe retornar la calma; una prudencia responsable para poder vislumbrar el fin de esta zozobra. Responsabilidad. Por ti, por usted, por todos.