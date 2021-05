La política está llena de segundas oportunidades. Y más que segundas. Quien se ha presentado a unas elecciones y las ha perdido o no ha podido gobernar sabe de lo que hablo. En la guerra se muere solo una vez, mientras que en la política hay quien muere varias veces, leí hace tiempo.

Soy alcalde de mi pueblo, el mayor honor que puedo tener y la mayor gratitud que puedo expresar como persona, político y almachareño. Tuve mis tres oportunidades: perdí las elecciones municipales de 2011 y 2015, y gané las de 2019.

Fui candidato por la generosidad de mis compañeros y compañeras; sin duda una generosidad combinada con un sentido de la responsabilidad de sobreponerse a los fracasos. Llegó la victoria gracias a la unión del esfuerzo de toda una candidatura y la confianza mayoritaria de un pueblo. Sin embargo, estoy seguro que la confianza fue posible por la unidad y por una actitud de resistencia.

Recuerdo mi experiencia personal estos días de primarias en el socialismo andaluz para elegir la candidatura a la Presidencia de la Junta. En este proceso he hecho público mi apoyo a Susana Díaz por varias razones, quizá la más importante es la justicia.

Hemos escuchado muchos argumentos, todos respetables, pero algunos muy injustos con Susana Díaz y a la vez con decenas de socialistas. Uno sobre todo: que Susana Díaz no había logrado gobernar en 2018, y que por ello, estaba deslegitimada para volver a intentarlo. Nadie puede olvidar que esas elecciones se ganaron. Las ganamos los socialistas andaluces, con Susana a la cabeza. La derecha sumó más escaños y ocupamos la oposición. Pero hubo quien quiso meses atrás negarle el derecho a Susana Díaz a presentarse con ese argumento, una auténtica injusticia. Será la militancia la que decida, esta es la única certeza que tenemos.

Si pensamos un momento, ¿cuántos líderes socialistas han repetido candidatura a lo largo de los años tras sus derrotas? ¿Cuántos compañeros y compañeras del PSOE han vuelto a ser candidatos y candidatas en sus pueblos y nadie puso en tela de juicio su segunda o incluso tercera oportunidad? Hoy día, ¿qué pensarán quienes están en las portavocías de la oposición cuando escuchan negarle a Susana Díaz que pueda revalidar como candidata? ¿Todos esos proyectos socialistas están ya caducos y debemos cambiar a las personas que los lideran? No es un argumento sólido ni democrático. No es un argumento socialista.

La política es tiempo y oportunidad, muchos proyectos necesitan un recorrido que implica cambios y adaptaciones. Sin embargo, si algo necesita un proyecto es un liderazgo fuerte. Es lo que representa Susana Díaz. No he conocido a nadie con tanta voluntad, instinto y compromiso. Decimos siempre que los políticos deben estar en la calle.

A Susana nadie puede negar que gaste zapatilla. Conoce Andalucía pueblo a pueblo, agrupación socialista a agrupación socialista. Hoy por hoy necesitamos a una persona así: que conozca a la militancia y al tiempo sea una voz rotunda en el Parlamento de Andalucía. Guante de seda, puño de hierro. Sentido de Estado, defensa férrea de la igualdad y capacidad de cambio. Susana Díaz ha aprendido de sus errores y esas experiencias la han hecho mejor candidata.

Esta semana Susana Díaz ha visitado la Axarquía. Son muchas veces las que nos ha acompañado, en momentos muy duros para las familias socialistas y en otros más amables. Hemos compartido éxitos, como el reconocimiento de la uva pasa como SIPAM. Ha habido también tiempo para la fraternidad socialista, el verdadero tesoro que tenemos los socialistas de la Axarquía. La militancia en un partido político, así la entiendo yo, es un compromiso, un camino que está lleno de ilusiones y de decepciones, empedrado de ambiciones individuales y colectivas, de lealtad, generosidad y cariño.

La política es la vida, tal cual, con lo mejor y lo peor de ella. En la vida caemos y nos levantamos, esto me enseñan los mayores de mi pueblo y la experiencia propia. El socialismo en municipios como Almáchar, con más de un siglo de historia, sabe de que lo mejor está por venir, que la esperanza nunca se pierde, que nuestro norte y guía es mejorar la vida de la gente, sobre todo de aquella que no vive sino sobrevive. Las primarias del PSOE de Andalucía tienen sentido si lo tienen para las personas, si no olvidamos nuestra razón de ser: la lucha por la igualdad.