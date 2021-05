La consejera de Fomento de la Junta, Mari Fran Carazo, vino a Málaga a vendernos la moto, digo el metro. Que va a llegar al Hospital Civil. Ah, pero si hay fondos europeos, resaltó la titular del departamento. Bueno, bueno. Acabáramos. O sea, que el prometido y cacareado metro que va tan bien y tan rápido y que llegaría en nadita al Hospital Civil necesita paganini. Pues la verdad es que no sabe uno muy bien para qué quiere la Junta el superávit del que tanto farda. Para el tercer hospital, que ya va casi igual de lento que con los socialistas, que mira que engañaron con esto, necesitan paganini, o sea, colaboración público privada. Que es como se llama ahora.

Para el metro necesitan a Europa, para rehabilitar el Convento de la Trinidad no sé si necesitan quitarse el cuajo o un berbequí o una lámpara de Ikea. Bajan impuestos, reciben dinero a espuertas del Gobierno central, que lo han recibido, logran sanear las cuentas hasta tal punto de apalancar superávit a cascoporro (o mansalva) pero resulta que no hay dinero para nada. Madre mía parecen de la cofradía del puño. Señores, una mijita de gasto, que no da úlcera. Ni para un hospitalito en El Palo, que en la oposición bien que exigían y ahora anuncian, hay dinero. Ni ganas, ni voluntad. Oiga, no se resfríe en El Palo ni contraiga apendicitis ni críe almorranas ni padezca de garganta nariz u oído, que hay unas infraestructuras sanitarias segundomundistas en una de las zonas más descuidadas sanitariamente de Andalucía. De Andalucía. Pero del abandono de ese distrito hablamos otro día.

Señores, gasten un poco. Ánimo. Aunque sea para ganar las elecciones, gasten. Desembolsen. Desapalanquen. Doten. Sin miedo. Er taco, por favor, que luzca algo. La pasta, el parné, que no se pudra en el calcetín o en los bancos. Venga, a invertir, que son dos días. Y uno de ellos, laborable.