Vincent nunca fue pequeño. Su madre, Anne Laure, recordaba en una entrevista en «Le Figaro» que al nacer ya medía 51 centímetros, y pesaba 4 kilos. El niño más grande de la guardería y del colegio. De pequeño soñaba con ser más bajito, estaba acomplejado. Todas las mañanas miraba unas marcas que había hecho en las baldosas del baño para ver si paraba de crecer. En secundaria comenzaba a darse con la cabeza en las puertas. «Para atravesarlas, descolgaba el teléfono, y fingía mirar o escribir para bajar la cabeza de forma natural». Estaba acomplejado y sufría las burlas de sus compañeros. Unos años aprendiendo a vivir en un cuerpo XXXL hasta que, gracias entre otras cosas al baloncesto, se dio cuenta que su cuerpo es su fuerza. «Que ya no quería ser invisible, que es mejor destacar» así se sinceraba el jugador del Real Madrid en «Le Parisien».

Poirier nació en Los Altos del Sena de París, en Clamart. Un lugar donde en los años 60 las plantaciones de guisantes dejaron paso a las viviendas y las urbanizaciones, y que curiosamente está hermanada con la cuidad madrileña de Majadahonda. El fútbol fue su primer deporte, emulando a su ídolo Ronaldinho, pero su tamaño le llevó al baloncesto donde empezó a destacar muy rápido. A los 17 años comenzaba a botar el balón y con 20 años debutaba en la PRO A francesa con el Paris-Levallois. Poco más tarde recibía la llamada de la selección de una forma muy curiosa. Amante de los Estados Unidos, se escapaba con frecuencia al otro lado del atlántico, y estando en Nueva York llegó la llamada pero con desfase horario. «Al levantarme por la mañana vi que había recibido muchos mensajes y llamadas perdidas en mi móvil. Lo primero que pensé es que había vuelto a meter la pata en las redes sociales. Me había olvidado que ese día salía la lista de la selección».

Vincent es uno de los jugadores con más tatuajes de la Liga. Su primer tatoo fueron sus primeros deberes del colegio. Se lo hizo cuando falleció su padre para que estuviera orgulloso. Son dos manos con una cruz y una leyenda debajo. Su brazo derecho representa toda su vida tatuada. Una balanza porque es Libra, un reloj porque el tiempo vuela, una «P» en honor de su perrita Piwie y una abeja, que es la firma de su tatuadora, que se llama Maya y que fue recomendada por el ex cajista Edwin Jackson. Los 2 brazos enteros tatuados y también el pecho. «El tatoo duele durante y después, y a veces antes porque piensas en el dolor…».

El tiempo y el dinero han facilitado mucho la vida diaria de Poirier. Atrás quedan los días en los que no podía comprar jeans rasgados de su talla y tenía que hacer él mismo los agujeros en los pantalones, o que miraba en internet una zapatería de Dallas donde realizaban zapatos a medida de marcas de lujo como Gucci, Louboutin o Balenciaga a 7.000 euros el par. Pero a pesar de todo esto, no ha perdido sus ganas de trabajar y aprender. Dos años en la NBA en los que no ha jugado apenas pero que ha utilizado para entrenar, mejorar y conseguir un tiro aceptable de tres puntos que enriquece su juego de manera notable. Llegó a la liga por la lesiones, y las bajas del Real Madrid le han hecho imprescindible, y su mejor jugador a pesar de llevar sólo 5 partidos en nuestra liga. Consciente de sus limitaciones y su objetivo, «Aún no estoy al 100% pero el objetivo es estarlo en los play offs», será una de las grandes armas de los blancos en su visita el domingo al Carpena. Acercándose a los 30 minutos por partido y a las dobles figuras, los pívots verdes tendrán trabajo extra con un jugador que lidera la zona blanca ante la ausencia de Tavares y que trabaja para ser compatible con el caboverdiano en el futuro. Un partido que puede ser de trámite para el Real Madrid pero que para Unicaja es seguir luchando para estar en los play offs y jugar una serie de cuartos, precisamente ante el equipo de Pablo Laso. Suerte… y poneros la mascarilla.