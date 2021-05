Abrazar al que sufre es abrazar a la humanidad entera. Llorar con el que llora. Besar los pies del que ha caminado por las zarzas de la vida. Palangana y jofaina de plata para lavar al que llega cansado y solo. Sin matices. Sin revanchas. Sin estrategias. Quien niega el abrazo y niega el pan está vaciando el mundo de sentido. Hasta la perfección es discutible, pero ahorraríamos mucho trabajo a la sesada si pusiéramos la piel en nuestros días. Qué cosas se leen. Qué lejos estamos unos de otros. Cómo la pereza, esta desidia emocional, este abandono de nuestras obligaciones morales, ha convertido la sociedad en un avispero. Umbilicales y pequeños. Quejumbrosos y espídicos. ¿Eso somos? ¿Ese ejército transparente e inconstante? El amor es pegamento y partitura.

Odiar no exige esfuerzo alguno. Odiar es un deporte laxo. Amar, sin embargo, es contradictorio y esforzado. Una gimnopedia. Amar es meter cartuchos de dinamita en las grietas de uno mismo. Una vez tuve una amante. Le pedí que me acompañara a comprar perfume porque no quería oler como sus antiguos hombres. En el amor siempre debutamos. Tengo cuarenta y un años y salgo al campo con el corazón de un alevín. Amar nos distingue de la roca. Amar nos distingue de la fiera. Amar nos eleva sobre el mundo. El resto es miseria. La columna de polvo tras la demolición. El caos de los semáforos averiados. Twitter no es el mundo, pero es una mirilla desde la que podemos curiosear lo que pasa en el rellano. Ganas de follar, ganas de comer: La vida parece sencilla. Y entonces, ¿por qué este afán por complicarlo todo? ¿Por qué este ardor y este desprecio a todo lo bello, a todo lo diferente, a todo lo que hace temblar nuestras blandas convicciones? ¿Por qué la bondad se ha convertido en una pintoresca enemiga?

Temo más la apatía que la maldad. La segunda exige talento; la primera, saber teclear, aunque sea con los dos dedos índices. Sobre el cansancio, hablo del intelectual, erigen los vendeburras sus palacios. La maldad es, sin embargo, escasa, inestable e impredecible. La apatía, hablo de toda esa gente incapaz de informarse por sí misma, con corazones huecos, sin escrúpulos, sin filtros, sin más interés que su propio ombligo, es un páramo vasto y duro. Ideal para la construcción. Ideal para el relato. Un descampado infinito y sin alma donde a cualquier cosa la llaman monumento. Que los tontos se crean listos ha pasado desde siempre. También que los listos son los que más dudan, porque la inteligencia es, básicamente, cuestionarlo todo. Sobre todo a uno mismo. El odio no necesita arquitectura ni vileza, sólo desgana. Odiar es la forma más elevada de abandono.

«Y aquí estoy ahora en el Vips de Princesa y en aquella mesa hay varias duquesas», escucho a Moris. Hay mañanas en las que necesito cobijarme en los demás. Escapar con todos dentro. No quiero perder la fe. Soy un hombre triste pero esperanzado. Tengo una casa. Tengo una familia. Tengo mi propia rueda de hámster. Tengo complejos y cajas de pastillas sobre el frigorífico y un montón de promesas incumplidas y mensajes sin responder y tuppers en el congelador llenos de cosas que no logro distinguir y un gel que huele a coco y una bicicleta con las ruedas pinchadas abandonada en la cochera y miedos y tristezas invisibles y besos pendientes y nobleza y certezas y toneladas de preguntas que nadie en su sano juicio podrá responderme.

Tengo la educación suficiente para saber que hay abrazos que salvan vidas, que hay algo que está por encima de las fronteras y los pasquines. Que hay un amor que avanza sobre la nada con paso trémulo, como un funámbulo entre dos edificios altísimos. Quien puso la red para que otros pudieran caer no tuvo una red que frenara su caída. No tenemos que negociar esto. Amar al prójimo. Está todo inventado. Está todo ya escrito. Es más viejo que el mundo este respeto por los demás y por uno mismo. El prójimo, que arrastra también sus contradicciones y sus temores y sus viajes íntimos y sus fracasos y compartimos con él esperanza y dureza. Nuestros hijos heredarán un mundo lleno de cicatrices, como una espalda condenada al látigo. No es buenismo, sino decoro. No es blandeza, sino dignidad. Los abrazos son anclas lanzadas al océano oscuro. Nos agarramos, con ellos, a la vida. Combatimos el capricho de las mareas. El amor es el metal que nos mantiene firmes clavado en el fondo de todas las tristezas.