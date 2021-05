Lunes. Me pruebo unas bermudas del año pasado. No todo está perdido: me entran.

Martes. Se ha muerto Franco Battiato. No sabía que seguía vivo. Me gustaron sus grandes éxitos y veo que conmovía a mucha gente. Leo tuits y artículos sobre él. Hay uno brillante en este periódico de José Vicente Rodríguez. Hay casi tantos textos sobre su vida como cuando muere un poeta. Battiato era un poeta, sí, es verdad. También. Mucha gente critica que en los obituarios a veces el autor del texto hable sobre sí mismo más que sobre el finado. No sé. A mí me gustan las peripecias de la gente con gente famosa. Yo no tengo nada que contar sobre Battiato. No fui a un concierto suyo, no compré un disco suyo, no ligué con una moza al ritmo de sus canciones, no tengo recuerdo de una tajá o borrachera con una canción suya como banda sonora. Estoy huero de Battiato, desbattiatado, soy un hombre sin Battiato. Yo me lo pierdo. Es mi problema. Tal vez un buen homenaje sería oírlo ahora, poner una de sus canciones. Escribo estas notas temprano y barrunto que queda un día Battiato por delante.

Miércoles. Encargo un librito de Xavier Pericay, escritor, estudioso de Josep Pla y fugazmente diputado. «Las edades del periodismo» se llama. Es un libro pequeño, corto, un breviario editado en una magnífica y cuidada colección de Athenaica, editorial sevillana. Me hace ilusión. Aún a estas alturas ve uno la palabra periodismo y se va hacia ella. Como si viera la palabra sexo o atún. No sé cuántas edades tiene o ha tenido el periodismo pero tal vez esta -por las condiciones laborales, pero no solo por eso- sea no una edad de oro. Ni de plata. Una edad tirando a marrón tal vez. Una edad la que tiene ya uno. Un día eres joven y reportero y al día siguiente escribes sobre periodismo. Stop.

Jueves. Menestra. Pero de verdad. No de guisantes chuchurríos y aspecto de plato de hospital. Menestra. But urge un debate sobre la menestra. El jamón, ¿intruso?; los espárragos, ¿blancos? Y qué hay de las judías verdes. Yo es que no sé si las judías verdes pintan algo. Zanahorias, siempre. La menestra si es buena no es menesterosa ni cosa de menestrales, la menestra era la hermana pobre de las guarniciones, el sustituto regimenesco de las patatas fritas. Un hombre que se precie, y una mujer, ha de valorar en su justa medida la menestra. Es menester. La palentina lleva carne, la navarra es excelente, el puerro hay que meterlo en el texto por algún lado, menestra viene del italiano y significa sopa. A mí me gusta sin caldo o si acaso regada con buen vino. Un Rioja Bene Placitum, reserva 2016, por ejemplo. O un albariño.

Por la tarde, presentación en La Sociedad Económica de la novela de Pedro J. Marín Galiano, ‘Vosotros, los que entráis’. Galiano también es muy de Battiato, poeta y comensal imaginario cuarto cuando nos juntamos a almorzar Javier Muriel y José Antonio Sau. La presentó Juan Gaitán, que ya el otro día cuando comíamos coquinas con Sau (no se pierde una comida) nos contó qué iba a decir. Y a mí me pareció brillante. Había bastante gente, y si no la había, el diarista puede inventar la realidad, que para eso inventa un mundo y no está atado a la tarea de describirlo, sino de percibirlo. Pero la había. Se hartó de firmar. Yo iba a ir, pero me tenía que quedar con mi zagal. Luego vi fotos y sentí ganas de publicar una novela, de firmar, abrazar, dar besos, tomar cañas y fundar una tertulia, una camarilla literaria, un club de lectura, un contubernio, una madrugada y lo que se tercie o terciara.

Viernes. Caballero, por favor, súbase la manga un poco más que ahí no le puedo pinchar.