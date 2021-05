Hoy en día, en la campaña de las elecciones primarias de cualquier partido se avistan más charcos de barro que en un capítulo de ‘Peppa Pig’. En un proceso tan alimentado por el ‘quítate tú para ponerme yo’ que al fin y al cabo mueve la política, planea omnipresente el ‘cosas veredes, amigo Sancho’ cervantino. Sin ir más lejos, el vigente combate por el poder en el PSOE andaluz nos ha puesto a ver naves, llamas y traiciones más allá de Orión y de la madrileña calle Ferraz. Incluso, las hemos observado en los aledaños de la malagueña calle de Fernán Núñez o de la sevillana de San Vicente. Ni siquiera hace falta apostarse ante una sede provincial o regional para asistir a este trance ebrio de puñales y de rosas. El afilador también tiene su motocicleta Puch aparcada frente a las agrupaciones de barrio. Cualquier familia socialista que se precie anda ahora mismo sumida en un drama lorquiano. En lugar de ‘montoyas’ y ‘tarantos’ -o de ‘montescos’ y ‘capuletos’- la refriega va de ‘susanistas’ y ‘espadistas’. O, mejor dicho, de ‘espadachines’ que Juan Espadas suena a nombre de novillero o de personaje alistado a ‘Las aventuras del Capitán Alatriste’.

En este preciso instante, la esgrima es el deporte cotidiano del socialismo andaluz. Existen, incluso, quienes clavan el florete por la espalda. No hay que irse muy lejos para contemplar a gente que en un pasado cercano besaba el suelo que pisaba Susana Díaz repudiando a la trianera. Desde el equipo de Juan Espadas se recuerda que en las primarias nacionales perdidas contra Pedro Sánchez «había que andar presionando a los militantes para que avalaran a Susana y, al final, se tuvieron más avales que votos». «Es muy duro que quienes te avalan luego no te voten; con Juan sin embargo está pasando lo contrario, son los compañeros los que vienen a buscarlo a él para avalarlo», aseveran con ganas de hacer sangre.

En la otra orilla, entre los ‘susanistas’ que no han sucumbido a la oportunista fuga de conversos, se celebra el efecto bumerán que pueden imprimir ciertos movimientos. La sección fiel de la ejecutiva malagueña se frota las manos con la certeza de que «traiciones» como las del portavoz municipal Daniel Pérez -confirmado en el mitin de Parque Huelin como el hombre de Espadas en Málaga- y del exlíder provincial y senador Miguel Ángel Heredia van a restarle votos a la candidatura alternativa. Sostienen que Luis Reina no será el único de los veteranos socialistas que en 2017 coquetearon con el ‘sanchismo’ que ahora votarán a la expresidenta de la Junta de Andalucía: «Hay bastantes más en la misma situación, no les ha gustado ni un pelo lo que han hecho Dani Pérez o Heredia», recalcan quienes ven a Susana Díaz vencedora bajo la corriente menos desfavorable que -quién iba a decirlo- le ha servido en bandeja el ‘efecto Ayuso’.

Además, hay una tercera especie. O sea, una derivación del sanchismo a la que no le ha hecho gracia que el elegido por el aparato de Ferraz haya sido alguien que no apoyó a Sánchez en 2017. Es más, le atribuyen al regidor hispalense «un perfil demasiado cercano al centro que huye de la izquierda». En esta tesis se hace fuerte la candidatura de Luis Ángel Hierro, apoyado por críticos malagueños como Rafael Fuentes. Si pasa el corte de los avales, Hierro resultaría incómodo. Olería a segunda vuelta.