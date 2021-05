Abascal se llegó a Sevilla a amenazar a Moreno Bonilla y éste le respondió sin citarlo diciendo que nada de elecciones. El líder de Vox le ha retirado el apoyo al Gobierno de la Junta, pero se lo ha retirado tarde, de boquilla y en domingo. O sea, el Gobierno andaluz no lo ha notado mucho. Vox quería clavar un rejón y Bonilla se mira el brazo y lo que tiene es un picotacillo como de mosquito desvaído. Hay Presupuestos (que se pueden prorrogar), en el PSOE se están matando (lo que debilita su papel opositor), y los populares crecen en las encuestas, así que sería chungo y difícil de explicar, arriesgado y con posibilidad de que Cs muera, el llamar a las urnas. Más vale que llamen a vacunar.

En Andalucía no se vacuna en fin de semana, algo incomprensible. La semana que más se ha vacunado se han dispensado cuatrocientas y pico mil vacunas, lo cual no está mal pero no es el cacareado ‘Plan un Millón’ que se inventaron. Ni siquiera el ‘Plan 500.000’, que también presentaron a platillo y bombo antes del plan un millón. La Junta siempre tiene un plan pero ahora les urge un plan anti Vox, que se está poniendo en un plan inaguantable. Para el PP. Vox ha tomado como causa de guerra el que se acoja en Andalucía a 13 menores de la invasión de Ceuta pero Ciudadanos, más que el PP, se ha opuesto y eso ha tenido su consecuencia: un mitin. El de Abascal frente a San Telmo. Las autonómicas serían si se agota la legislatura, aunque es la legislatura la que suele agotarnos a nosotros, en diciembre de 2022, casi nadie cree que se llegue a esa fecha, pero casi nadie cree que el presidente haga caso a Abascal y convoque ahora. Sí, un poco galimatías. Para aclararlo, o liarlo, el portavoz nuevo de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, devolvió ayer lunes al PP el rosario, las cartas, el anillo y todo rastro de compromiso: «Debe haber, lo deseo, elecciones en otoño», dijo. Su propia llegada al cargo, un volantazo en la estrategia anterior de este partido, significa que se han puesto en modo electoral. Ambientito.