EL VIRUS SIGUE CON NOSOTROS

Indudablemente el final del estado de alarma no supone que hayamos superado la pandemia, ya que las cifras de contagios aún deben de ser consideradas altas en España y en general en todo el mundo. No estamos aislados de Europa sino que están llegando continuamente vuelos de diversas nacionalidades, que viendo los controles que existen, se puede suponer que en breve aumente de nuevo el número de casos, teniendo en cuenta que la vacunación a día de hoy aún no es suficiente para la inmunidad a la que aspiramos llegar; seguimos en un riesgo constante. Con la doble mutación de la variante india parece ser que supera las vacunas, problema añadido que es necesario controlar, sabiendo que en España ya se superan los 30 casos importados y que en el Reino Unido ya tienen transmisión comunitaria, veremos lo que ocurre en las próximas semanas. Se está permitiendo y levantando la mano para llegar a un estado pre-pandemia, que no es real, simplemente por agilizar el turismo y la economía. En cierto modo, todos estamos deseando volver a la realidad que teníamos, pero existen también datos reales que no podemos obviar, y es que el virus sigue aquí, con nosotros. Lo que en este momento estamos viviendo es solo una falsa realidad. Tampoco puedo dejar de mencionar que el problema sanitario en España sigue sin resolver, supone gastar más dinero de los presupuestos del Estado para estos fines, pero no queda otra solución, no hay atajos. Considero que ya son muchos años con una falta exagerada de médicos, enfermeras etc. ¿Acaso no tuvimos bastante con el ejemplo que aún estamos viviendo, a qué estamos esperando, a que llegue una segunda pandemia? No podemos dejarnos atrapar por el miedo pero sí está bien ser más precavidos. Vamos a concienciarnos todos un poquito más y ser más responsables en todos los sentidos.

Conchi Basilio. Málaga