El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha afirmado rotundo que las elecciones autonómicas serán el 27 de noviembre de 2022. Acabáramos. Pues vaya, Bendodo acaba de golpe con ese subgénero periodístico que tanto nos gusta: especular. En concreto, especular sobre cuándo serán las elecciones. Nos deja sin trabajo, sin fecha que barajar, sin prospecciones sesudas que hacer; nos deja sin cábalas, descabalgados, ayunos de cronogramas. Como un jardín sin flores. Aquí todo el mundo vive al día, menos Bendodo, que ya sabe qué va a hacer el 27 de noviembre de 2022. Yo no sé ni dónde voy a comer mañana, pero claro, yo no tengo un Gobierno regional que llevar, puedo improvisar. La noticia política más importante del año en Andalucía la ha dado alguien que no es periodista político. Y tampoco presidente de la Junta. Lo malo es que la fecha de las elecciones es también cosa de Vox. De Ciudadanos e incluso del propio PP. Casado quería, quiere, un anticipo en Andalucía para ir sumando viento de cola, hitos, triunfos, que lo vayan visualizando, catapultando a La Moncloa. El PSOE no es que quisiera o no elecciones anticipadas, es que el posible adelanto le servía como excusa para adelantar las primarias y así quitarse de enmedio a Susana Díaz. Lo malo es que, aparte de que Díaz parece más fuerte de lo previsto y está supermotivada, en las primarias del PSOE se están cruzando vectores a su favor, como el desgaste de Sánchez, que acarrea sucursalismo a Juan Espadas. En cualquier caso, Vox no va a dejar de incordiar al Gobierno en el que quiere entrar. Están en momento electoral álgido, o mejor dicho, temen que dentro de un año el que esté crecido en Andalucía sea el PP y no ellos. Arrimadas introduce interrogantes no certificando explícitamente a Juan Marín como próximo candidato naranja a presidir la Junta. Ya sabemos cuando serán las elecciones, que seguramente no serán en esa fecha. Así de atractivas son las paradojas. No como la memoria, que es muy flaca.