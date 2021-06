Si sabe lo que le conviene, no lea este texto. No me hago responsable de lo que le pueda suceder en el caso de que cometa tal imprudencia. En fin, está avisado y como dicen en mi pueblo: «El que avisa no es traidor». Bien, procedo: «Dos por dos, cuatro. Por más tiempo que pase, dos por dos seguirán siendo cuatro. Esto es verdad y como todas las verdades, incontrovertible. No depende de opiniones, de tu poder de convencimiento, de tu inteligencia, de los poderes fácticos, del Gobierno, etc. Las verdades son como un ariete. La verdad mata, destruye, derriba... La verdad es patrimonio de la humanidad. Una vez la escuchas, jamás vuelves a ser el mismo. Pero esto no es mérito de nadie, sino de ella misma. La verdad es una semilla que brota a su tiempo en cada huerto. La verdad es un abogado que no necesita paladines. Lo único que exige son personas que pronuncien su nombre y dejarla que ella haga su trabajo. Por evocarla, muchos pagaron con su vida, pero a la larga les dieron la razón para el bien de la humanidad. Ahí tienes a Sócrates, Miguel Servet, Martin Luther King y muchos más que lo demuestran». En fin, ya está dicho. Si ha llegado hasta aquí, ya lo sabe y ya no tiene solución. Si no tienes miedo de lo que te pueda pasar, di siempre la verdad. Ten la valentía de escuchar a tu corazón...