Este próximo jueves 17 de junio en Alhaurín de la Torre, en el pabellón Blas Infante, comenzará la fase de ascenso a Liga Femenina 2. Aquí se darán cita los ocho mejores equipos de la Primera Nacional en busca del ascenso como premio final a una larga y muy complicada temporada.

Al minuto siguiente de clasificarnos en Córdoba para esta fase de ascenso, Juanpe, Enrique y Rafa, nuestros directivos, nos transmitieron alegría por lograr esa clasificación. Pero también el deseo de que ese ascenso se consiguiera aquí, en Alhaurín.

Y allí que nos pusimos manos a la obra para presentar el mejor proyecto posible, con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Una vez que la Federación Española de Baloncesto decidió que fuéramos sede de este evento, la ilusión, pero también la responsabilidad, son las palabras que mejor definen el sentir de nuestra directiva y de nuestras jugadoras. Ilusión porque no es sencillo que te concedan un evento de tanta importancia, que podría ser un colofón a una temporada en la que se celebra el 25 aniversario del club. Ilusión porque llevamos muchas semanas sin jugar en nuestra cancha y queremos disfrutar de estos partidos con nuestra gente. Responsabilidad porque queremos que el evento salga perfecto, que los equipos que nos visitan se sientan como en casa y que todos queden encantados con la organización de la fase. Nuestra directiva, el Área de Deportes del Ayuntamiento y la Delegación de Málaga de la Federación andaluza se van a encargar de ello. Responsabilidad porque queremos jugar bien cada partido de la fase y que la gente que se acerque al Blas disfrute de nuestro baloncesto.

Está siendo sorprendente ver esa mezcla de ilusión y responsabilidad en la cara de nuestros directivos y nuestras jugadoras. Y también horas de trabajo por parte de la directiva para organizar un evento de tal magnitud. Y qué os voy a contar de las horas de entrenamiento que llevan contabilizadas ellas. Esas caras hacen que los entrenadores del equipo estemos tranquilos puesto que sabemos que la organización del evento va a ser perfecta y porque nuestro equipo, una vez más, va a desarrollar su mejor versión.

Ahora bien, esta fase de ascenso no es del Club Baloncesto Alhaurín de la Torre, es de todo el baloncesto malagueño porque es bueno para el baloncesto de la provincia que tengamos tres equipos en LF2 la próxima temporada, primer paso para que pronto haya un equipo en la nueva Liga Femenina Challenge. Y porque es una muestra más de que Málaga es baloncesto.

Es un orgullo para nosotros representar al baloncesto malagueño en esta fase de ascenso y os invitamos a compartir con nosotros estos partidos que tenemos que jugar el próximo fin de semana. Vuestro aliento y apoyo, que sufráis y disfrutéis con nosotros, nos ayudará no sabéis cuánto. Ahora bien, no vengáis a ver lo bien que juega tal o cual jugadora de nuestro equipo. No jugamos para que ninguna haga todos los tiros del equipo o para que jueguen unas mientras otras miran desde el banquillo. Debéis venir con la intención de ver a nuestro equipo jugar, porque esa es la propuesta, un equipo donde todas ponen lo mejor de sí mismas sabiendo que el equipo está por encima de todas y sin buscar nada a cambio. Bueno sí, ganar.

Como os digo, ver las gradas del Blas llenas de gente del baloncesto, de amigos y familiares, nos llevará en volandas porque esta fase de ascenso no es nuestra, es de todos. A cambio os prometemos que nos dejaremos el alma en cada minuto que estemos en la cancha y desarrollaremos el baloncesto que nos trajo hasta aquí, ese baloncesto en el que la estrella es el equipo y en el que compartir el balón y defender 28 metros son las claves de nuestro juego.

Nuestra ilusión es conseguir ese ascenso, sin duda. Pero queremos hacerlo junto a todos vosotros, así que os esperamos. Sois muy importantes para nosotros. ¡Nos vemos en el Blas!