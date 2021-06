UN PMAR DE TRES AÑOS

Somos un grupo de estudiantes de 2ºESO del IES «Pablo Picasso» de Málaga que cursamos el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR). Gracias a este apoyo, recibimos clase en un grupo reducido, damos más horas con los mismos profesores, contamos con un segundo tutor y todo eso hace que los docentes estén más pendientes de nosotros y nos ayuden más. Aquí se está muy a gusto. El problema es que solo hay PMAR en 2º y 3º de la ESO y, cuando lleguemos a 4º, no tendremos esa ayuda. Nosotros necesitamos esta oportunidad porque tenemos dificultades en el aprendizaje. Si en 4º no tenemos este apoyo, nos va a costar mucho titular. Hoy en día para todo necesitamos un título y, si no conseguimos sacarlo, tendremos menos oportunidades. Por eso, creemos que debería de haber PMAR desde 2º a 4º de ESO y, ahora que van a cambiar la ley educativa, es el momento de hacerlo. Señores políticos, queremos sacar nuestras vidas adelante y está en sus manos nuestro futuro.

Alumnado de PMAR I (2ºESO) IES «Pablo Picasso». Málaga