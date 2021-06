AYUSO ES MUY SABIA Y LO SABÍA

Sabía que su arenga, en la manifestación de Colón, preguntando qué iba a hacer el Rey, si firmaría los indultos y, en consecuencia, si se iba a convertir en cómplice, sería uno de los momentos estelares de una jornada que ha pasado con más pena que gloria. Pero Ayuso, que es muy sabía, lo sabía. Sabía que si no decía algo fuerte de su propia cosecha la manifestación no habría servido para nada. Sabía que si no soltaba alguna frase incendiaria la manifestación se quedaria en agua de borrajas. Sabía, incluso, que su jefe de filas haría el paripé de sentirse molesto y de afearle el gesto, pero ella es muy sabia y también sabía que se seguiría hablando de ella y de ello durante varios días. Lo sabía, porque Ayuso es muy sabia, y sabía lo que iba a ocurrir, lo que está ocurriendo, que yo esté escribiendo y no sabría decirles porqué.

Enrique Stuyck Romá. Málaga