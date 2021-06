A los ‘resucitados’ de Juan Espadas aún se les escapa la sonrisa por la mascarilla tras el resultado que arrojó la procesión interna del domingo 13 de junio. «Si pierde, me habría tenido que esconder otra vez», dijo uno de esos socialistas malagueños que han vuelto a los focos de la política después de haberse quedado a medio camino entre el ‘sanchismo’ y el ‘susanismo’ que, como Espadas, había practicado.

Entre los que más papeletas tienen para volver a la esfera pública se encuentran el exdelegado provincial de Agricultura y secretario general de Carretera de Cádiz, Javier Salas, o la marbellí Susana Radío, que fue diputada provincial o delegada de la Junta y ahora le ha hecho la oposición al ‘susanista’ mayor de su zona, el exalcalde de Marbella y portavoz socialista en la Diputación José Bernal. Tampoco puede ser descartada la torremolinense curtida en la Junta y la Diputación Montse Reyes, aunque gracias a la influencia del ‘reactivado’ exconsejero y ‘exsusanista’ Luciano Alonso ya ha sido repescada por el ‘espadachín’ premium de la Costa del Sol Occidental, el alcalde José Ortiz.

La nómina de veteranos socialistas que han vuelto a la palestra para decantarse por el cambio ha sido numerosa. Se comprobó en los inicios del proceso que ha desembocado en la alternancia. Como muestra vale el mitin que Espadas protagonizó en el Parque Huelin. Allí, hicieron acto de presencia el exparlamentario andaluz de Genalguacil Rafael Centeno (su hermano, Fernando Centeno, también es ‘espadista’), Emelina Fernández Soriano, Francisco Fernández España, José Luis Marcos, José María Ruiz Povedano o José Sánchez Maldonado, quien la semana pasada estuvo en el tribunal que le ha concedido la cátedra al otro candidato crítico, Luis Ángel Hierro. Incluso, Paulino Plata apareció en Álora para respaldar a Espadas cuando ya estaba claro que optaría al poder regional.

Una de las reapariciones más llamativas fue la del expresidente de la Diputación Salvador Pendón, quien le mostraba su apoyo a Hierro en un vídeo difundido en vísperas del 13-J. El lunes, en plena resaca, Pendón acudió a Facebook para lamentar las burlas que sufrió la gran derrotada por parte de sus contrincantes: «Quienes me conocen saben de la nula sintonía política que desde siempre he tenido con Susana Díaz y que no era mi candidata en las elecciones primarias de ayer. Ello no es obstáculo para que entienda como grosero el pronunciamiento irrespetuoso contra ella que algunos mal llamados compañeros -de manera especial el de quienes hasta ayer le bailaban el agua- se han apresurado a trasladar esta misma mañana», aseguraba Pendón.

Sus argumentos fueron suscritos por otro socialista ‘retirado’ como Luis Reina, quien es ‘sanchista’ y ahora iba con Díaz porque no le gusta «la mochila» que carga Espadas, según dice para referirse a ciertos ‘conversos’ que le acompañan. Es más, Reina le dio un sonado tirón de oreja en las redes a su antaño discípulo y actual referencia del ‘espadismo’ en la provincia, el portavoz municipal Daniel Pérez: «Si ganas unas elecciones aunque sin mayoría y no puedes gobernar porque ni Podemos ni Cs quieren hacerlo en la Junta de Andalucía, a eso se le llama no saber pactar; pero si pierdes unas elecciones municipales y, a pesar de ello, puedes pactar con la izquierda y Cs para quitar la mayoría a la derecha en el Ayuntamiento, ¿Eso cómo se llama? ¿No saber pactar, también?», escribió Reina en la recta final de la campaña para dejar patente que la suya también había sido una reaparición explosiva.