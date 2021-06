LA «ÓPERA PRIMA» DE SÁNCHEZ

Y qué mejor sitio que en el Liceu de Barcelona para dar su ‘do de pecho’ particular sobre ‘el procés’ y anunciar lo que ya era un secreto a voces. Cuando se publique esta carta, Sánchez ya habrá ‘dado el cante’ confirmando la concesión de los indultos a los presos del ‘procés’, después de que estos hayan anunciado que la medida de gracia que se les va a aplicar significa la derrota y la debilidad del Estado, una manifestación en toda regla que evidencia no solo que no están arrepentidos y, que van a ser reincidentes, sino que se están mofando de la decisión unilateral del jefe del Ejecutivo, que es contraria a las reglas de juego democrático que nos hemos dado todos y que están claramente reflejadas en la Constitución. Ante una situación tan esperpéntica y escandalosa, que no convence a nadie, Sánchez habrá insistido en la «utilidad pública» de la medida así como de la hoja de ruta subsiguiente, sin tener en cuenta la «opinión pública», probablemente mayoritaria, que está siendo ninguneada a conciencia, y que se pregunta, a voces, que para qué sirven, realmente, los indultos.

Enrique Stuyck Romá. Málaga