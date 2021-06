No creo que nadie quiera ser débil ni pusilánime y por el contrario nos encantaría irradiar brillantez y éxito. Queremos ser felices a toda costa con un concepto de la felicidad que se me antoja que hoy día estamos mal pariendo y que ya empieza a darnos muchos signos de afectar a las mentes de nuestro porvenir, pero nadie quiere ser responsable de ello. Esto puede ser como ver imágenes de las galaxias del universo y sus formas en espiral, intentando asumir teorías como el Big Bang y el Big Crunch con esta limitada mente, como ejemplo para asimilar lo perdidos que estamos todos. Nuestras pequeñas vidas compuestas por micro universos suelen suceder sin comprender lo que pasa en otros universos paralelos: de los padres, hijos, amigos, trabajo, colegio..., y como ocurre observando el vasto universo, no tenemos que ser doctos para percatarnos de que alguna materia nos conecta, que hay fuerzas que nos atraen o nos separan, además de que el tiempo es relativo, pero nosotros en nuestra pequeñez del aquí y ahora parece que seguimos sin encontrar nuestra teoría.

Seremos muy irresponsables si no reconocemos que asumir un error, una equivocación, un tropiezo, una mala decisión son el germen de un gran hito como un descubrimiento, un resurgir, un aprendizaje de vida y las lecciones cuando mejor se aprenden son en la niñez y la juventud, pero la modernidad ha traído algo nuevo: la hiperprotección, aderezada con grandes dosis de consumismo y laxitud, por lo que las semillas que caen en ese nuevo sustrato, crecen con graves problemas, llegando a una madurez inmadura cargada de frustración, rabia, intolerancia…que no hay psiquiatra ni psicólogo que las trate porque no se cogen a tiempo y por el camino muchos adormecen su angustia con drogas, virtualidad, violencia... Nadie está solo…¡Reacciona!