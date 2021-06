Esta tarde-noche darán comienzo los cruces decisivos de los octavos de final de la XV Edición de la Eurocopa de fútbol, que, tras lo visto en esta primera fase, no dejan un candidato claro al triunfo final. Los pronósticos daban a una Francia plagada de estrellas como la gran favorita, junto a Bélgica y quizás Inglaterra, pero lo cierto es que, salvo los belgas, el resto de aspirantes no han dado la talla hasta el momento, o mejor dicho, no han mostrado todas sus armas cara al triunfo final. Cierto es que Francia ha pasado como primera en el llamado grupo de la muerte en el que Hungría, apelando al espíritu de Pancho Puskás y al del maravilloso «Golden Team» de mitad del siglo pasado, no ha desentonado en ningún momento frente a grandes cocos como eran portugueses, liderados por un Cristiano Ronaldo inconmensurable, alemanes y galos.

De los viejos clásicos continentales, Italia ha vuelto a resurgir de sus cenizas tras su ausencia en el último mundial. De la mano de una serie de jóvenes talentos curtidos en la baja burguesía del fútbol italiano como son el Sassuolo y la Atalanta, eso sí, al amparo de la veteranía de los centrales juventinos Bonucci y Chiellini, se postulan como una de las grandes candidatas al triunfo final tras deshacerse con contundencia de turcos, suizos y galeses.

Países Bajos ha sido otra de las selecciones que ha solventado sus tres partidos con cierta contundencia. La duda surge respecto a la entidad de los rivales a los que se ha medido; la Ucrania de Andriy Shevchenko que ha ida de más a menos, la Austria del nuevo y flamante fichaje madridista David Alaba y la Macedonia del sempiterno Goran Pandev.

Quizás la gran machada hasta el momento haya venido protagonizada por la selección de Dinamarca, que, tras el desagradable suceso ocurrido con Christian Eriksen, se ha convertido de cierta forma en el equipo de «todos». Los nórdicos tras perder sus dos primeros partidos ante fineses y belgas, fueron capaces de golear a los rusos por 4-1 en la última jornada, logrando un agónico pase a octavos de final de forma heroica. A mi juicio pude ser la gran sorpresa, emulando a los campeones de 1992.

En cuanto a la selección española que es lo que verdaderamente nos concierne, y con el contundente triunfo logrado por 5-0 ante Eslovaquia, hacen albergar ciertas esperanzas de poder seguir mejorando en su juego para continuar avanzando eliminatorias. Los dubitativos resultados ante Suecia y Polonia, han dado paso a una euforia que ha de ser llevada de forma moderada.

A Luis Enrique, que en los dos primeros partidos le dio un ataque de entrenador con la inclusión en el once inicial de dos centrales zurdos, Laporte y Pau Torres, Marcos Llorente como lateral izquierdo de forma incomprensible, para terminar con su arrebato dejando en el banquillo a nuestro mejor delantero Gerard Moreno; ha conseguido enderezar el rumbo con las incorporaciones del diestro Eric García en el centro de la defensa, Azpilicueta en el lateral derecho, Sergio Busquets en el centro del campo y cómo no, Gerard Moreno en la punta del ataque. Esto demuestra que a veces el sentido común fruto del nerviosismo y de la presión que en determinados momentos se apoderan de los entrenadores, es mucho más práctico que el citado ataque de pánico.

Si bien Eslovaquia no era un rival con la suficiente entidad para medir las posibilidades de España en la competición, ese triunfo nos hace ver el futuro a corto plazo con mayor optimismo, sobre todo cara al cruce de octavos de final ante la Croacia del eternamente joven Dorian Gray, más conocido como Luka Modric.

Gales vs Dinamarca e Italia vs Austria, abren hoy los octavos de final de la competición, para dar paso mañana a la eliminatoria estrella –junto al gran clásico continental que enfrentará en Wembley el próximo martes a Inglaterra vs Alemania– que enfrentará a Bélgica vs Portugal en La Cartuja, en sendos duelos a muerte, que dejaran inevitablemente en la cuneta a dos de las grandes favoritas al triunfo final.

Francia vs Suiza, Suecia vs Ucrania y Holanda vs República Checa, completan el cuadro de honor hasta la fecha, dentro del torneo por excelencia del viejo continente, en el año en el que se cumple su 60 aniversario.