Durante años, muchos, a la luz de los enunciados y sabidurías de las filosofías y las psicologías de buena parte de las latitudes posibles del planeta, lo venía estudiando a consciencia, pero saberlo lo supe de sopetón. Y fue para siempre. Escuetamente, me ocurrió que, estando en plena batalla, herido, maltrecho, exangüe, malparado, transido, cuasi exánime..., tomé consciencia de que el peor enemigo en todas las batallas de todas mis guerras había sido y seguía siendo yo mismo. Por curioso que pudiere parecer, los saberes, en cierta medida, son como los dientes: molestan y duelen mientras enraízan, pero, después, los unos nos ayudan a comer, y los otros nos ayudan a soñar.

Saber libera y otorga cierta ingravidez al alma, que, al elevarse, desautoriza a la ley de la gravitación universal y se lleva al cuerpo con ella. En este sentido, no comparto criterio con la indubitada facundia de Benedetti: «...en el alma se forman | abscesos de rencores | tumores de impaciencia | hernias de desamparo...» que finiquitó el poema afirmando que «el alma muere con el cuerpo». Francamente, aunque uno ya hace tiempo que no está seguro de nada, si por razones impuestas por el guión hubiera de perpetrar la torpeza de interpretar la prelación de la muerte respecto del cuerpo y el alma, creo que me pronunciaría al revés. O sea, que es «el cuerpo el que muere con el alma», esa inabarcable entidad inmaterial de veintiún gramos de peso, que propaló el empecinado doctor MacDougall en los amaneceres del pasado siglo, sin llegar a demostrarlo científicamente, nunca.

La vida es un bólido que circula por el carril izquierdo de la existencia, que, a su vez, es un carril sin límite de velocidad. Saber es un bólido pausado basado en el apotegma festina lente, ese rotundo oxímoron latino que viene a expresar algo así como «aligérate despacio». Saber tiene más que ver con «sin prisa, pero sin pausa» y con «vísteme despacio que tengo prisa», que con las fruslerías y la inmediatez de «en cero coma...», impuestas por la sociedad moderna. En el noventa y nueve por ciento de los casos, cuando verificamos nuestras capacidades de actuación «en cero coma...» lo que hacemos no es una demostración de rapidez, sino de incoherencia. Si todos nos atreviéramos a mirar siempre queriendo ver, independientemente de la prontitud con la que la Naturaleza estuviera actuando en cada momento, vez tras vez sabríamos que la Naturaleza nunca tiene prisa. Tampoco pausa.

La prisa es un protervo invento que desalma al ser humano. Y, desde esta premisa, es simple cuestión de tiempo para que el desajuste interno que se produce nos llame al orden y nos avoque a pasar por el diván. Muy en síntesis, el ejercicio de la psicología moderna consiste, «simplemente», en ayudar a que el ser humano adquiera la habilidad de saber adaptarse a la dimensión más extensa de sus entornos, sin prostituirse ni suicidarse en el intento.

Como todo lo pensable, el alma, como concepto, ha tiempo que sobrepasó los límites transcendentales del hombre para, metafóricamente, incorporarse a todas las variables de la actividad humana. Las artes, las ciencias, los oficios, los deportes... y todos sus derivados son susceptibles de ser pensados con un alma particular que identifica y matiza sus esencias; un alma, en este caso, moldeada y estatuida por los hombres, pero, ojo al dato, por lo general, sin la participación del alma de los hombres.

–El turismo, como noble actividad, ¿tienen alma o es una actividad desalmada?

–Sí, tiene alma –me autorrespondo rotundamente.

–¿Los legisladores y profesionales del turismo, saben/sabemos –del verbo saber– identificar y definir el alma del turismo, que, de facto, no se corresponde con el alma turística?

–No, salvo las eximias excepciones que confirman la regla, no sabemos –del verbo saber–.

De lo expuesto, amable leyente, deducirá que, a tenor de la aspiración a saber de quien le escribe, el turismo es una actividad con alma que ha crecido gestionada como una actividad desalmada.

Y, si se tratara de una actividad almada, ¿cuál fue y es la misión del alma del turismo en su arranque, desarrollo y mantenimiento de su naturaleza?

Curioso momento: Rousseau acaba de hacérseme presente con un pensamiento viene al pelo del alma del turismo en tiempo de pandemia: «El alma resiste mucho mejor los dolores agudos que la tristeza prolongada».

¿O no?