Carmen fue la primera en pisar la calle, y lo que inmediatamente hizo fue pedir la amnistía, poco después se le sumaban los siete de Lledoners con aquella pancarta de «Freedom for Catalonia». ¿Te acuerdas? Fue el 23 de junio de 2021, el 22 el Consejo de Ministros aprobó los indultos. Pero hace ya tanto de aquello... Mucho antes, en octubre de 2019, el Tribunal Supremo había condenado a los que ahora abrazaban la libertad a penas de entre 9 y 13 años de cárcel. Si lo miras bien, no hace tanto tiempo. Lo que ocurre es que han pasado muchas cosas en solo dos años. Pero ya ha llegado el día de la independencia de Cataluña. La mañana está fresca, las calles hierven de gentes desde el alba. A las doce del mediodía es la hora, y la cita en la Plaza de San Jaume, uno de los pocos edificios de origen medieval en Europa que se mantiene como sede del gobierno. A menos de doscientos metros no se puede dar un solo paso por la multitud. ¿Recuerdas cuando estas calles eran barricadas de fuego?, ¿y el Paseo de Gracia? Hemos vivido la historia, mejor, hemos hecho historia. Pero lo más cercano quizá sea la consulta popular de 2014 sobre el futuro político de Cataluña, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional, ¿y de qué le valió? Lo importante llegó el 1 de octubre de 2017, con el referéndum de independencia. Mira que mandaron aquí a todos los policías y guardias que tenían a mano. Y a las cinco de la tarde, Juan Ignacio Zoido ordenó que se retirasen, era demasiada presión para Soraya y Mariano, yo les daba una medalla. De aquellos polvos estos lodos, podría decirse. Pero hay que reconocer que el que más nos ha ayudado ha sido Pedro, míralo, ahí sigue de presidente, nosotros también le hemos correspondido, sino ¿de qué? Los obispos y los curas nos sirvieron para esconder las urnas, siempre nos han echado una mano, como a los gudaris, por cierto, no hay historia de ETA sin ellos. Otegi ha jugado sus bazas, y Sánchez ha sabido entender. El propio Papa Bergoglio inclinó la balanza a nuestro favor, no se lo agradeceremos bastante. Una cosa ha quedado clara, el que no fuerza, le fuerzan, y hemos ganado. Tira por allí, en aquella esquina nos podemos situar, se ve el balcón. Ya se asoma Oriol, que fue vicepresidente, y ahora ya es el president; Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordí Cuixart… están todos, casi todos. Fueron valientes, lo dijeron claro, «lo volveremos a hacer», no engañaron a nadie, y lo hicieron. Eso sí, hemos ido por fases, la primera los indultos. Espera, te ayudo a subir. Y subió a un metro del suelo, agarrada a una farola. Le debemos mucho a mucha gente. ¿Te acuerdas de ese Garamendi?, hasta echó unas lagrimitas, no por nosotros, por él mismo, porque le llamaban colaboracionista del Gobierno. Iglesias se lo está perdiendo, no controló nunca los tiempos. ¿Y la rabieta que ha cogido la presidenta del PP?, ese día no se miró al espejo. Abascal ha crecido a costa de los peperos, pero todavía le queda. España es de izquierdas, es que no se enteran, de izquierdas y plurinacional. A propósito, Baleares y Valencia se quieren venir con nosotros, y vamos a ver qué pasa con una parte de Aragón. Hay que reconocer que la UE se ha portado de dulce con el discurso de evitar la confrontación y apostar por el diálogo, lo mismo que ha dicho siempre Sánchez. Hasta la ONU, yo creo que es algo, ¿no? Bueno, y pasamos una pandemia, tú la cogiste, Monserrat, hoy solo la pillan los viejos. Allí están los Mossos, hay un buen despliegue, ¿no te parece exagerado? ¿Te acuerdas de Trapero?, ya es consejero de Interior, un tipo listo, sí señor. Y la Constitución, papel mojado, para que aprendan.

Mira, mira al balcón, Oriol se dispone a hablar. ¡Qué emoción! Haz tú las fotos con el móvil, que estás a más altura, déjame ver, sí, salen muy bien, pero acércate más con el zoom. Empieza a hablar, mira cómo aplaude la gente.

José Ángel Valente lo puso negro sobre blanco:

Lo peor es creer

que se tiene razón por

haberla tenido

o esperar que la historia

devane los relojes

y nos devuelva intactos

al tiempo en que quisiéramos

que todo comenzase.