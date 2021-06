Lunes. Oigo un rato lo de Jiménez Losantos en EsRadio. Me paso luego, 7.21, al resumen de prensa de Paco Reyero en Canal Sur y me largo luego a Onda Cero, ‘La España que madruga’. Rubén Amón se hace preguntas, Rafa Latorre nos lee la prensa, Rodríguez Braun saluda como suele: «Buenos días, a pesar del Gobierno». A las ocho sintonizo la Ser y ahí, con Barceló, las noticias locales y la tertulia me quedo hasta las nueve. Todo en la cama. Los argumentos me entran por los auriculares y van algunos luego a la almohada. Otras ideas se pierden por las sábanas y una noticia dura se atasca en el somier. Estoy a oscuras pero hiper informado. No sé bien si en algún momento de este circuito radiofónico me he quedado frito. Me quito los audífonos y degusto el silencio. La temperatura es aún muy agradable. Trato de no pensar en nada mientras supongo que mi cerebro procesa el caudal de palabras recibido. Pero, como en la niñez, con la oscuridad vienen algunos de mis fantasmas. Y el dilema es ya claramente si dormir o tomar café. Y si tomarlo en casa o fuera. Levanto la persiana. Veo que me ve una vecina desde una ventana de enfrente. Creerá que me levanto ahora. No sabe bien lo que llevo ya hoy vivido.

Martes. Ni una preocupación más por hoy. Salgo a cazar un Pokemon con mi hijo. Los dioses tienen piedad y a esta hora de la tarde claudicante han enviado una brisa. Las brisas son difíciles de adjetivar. Lo fácil es escribir una «suave brisa», cosa que es un tópico si no una redundancia. Es que si no fuera suave sería un ventarrón o un huracán o un viento coñazo y molesto. También puede ser «brisa agradable», pero lo veo facilón. Agradable es que te regalen una cajita de bombones. «Brisa embriagadora» es ya como de poeta al que le urgen a entregar el libro. La brisa nos da en el rostro y recorremos La Alameda y buena parte del Parque. Hacemos planes para ir un día de estos a ver Luca, la nueva peli de Disney. Pedazo de Pokemon apoyado en la iglesia de Stella Maris. Volvemos a casa a la hora de la cena. No sabría adjetivar esas aceitunas que estando rellenas de anchoas son gordotas y no excesivamente saladas. A ver Arsenio Lupin qué se cuenta.

Miércoles. ‘Palabras para un fin del mundo’, documental en la 2 sobre Unamuno. Cuánto desgarro, cuánta tristeza; qué vulgar tiempo de odio. Qué derrota de la inteligencia todo aquello. Estremecen las palabras que dirigió a los chavales en un inicio de curso cuando ya las armas estaban a punto de iniciar su hablar siniestro.

Jueves. Leo una entrevista con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Mayorkas responde a una pregunta: «Eso está fuera de mi conocimiento». Caramba. Un político que dice «no lo sé». De una forma fina, un tanto rebuscada (»está fuera de mi conocimiento», eso lo cuelo yo en una conversación hoy mismo) pero significa eso. Que no lo sabe. Mejor nos iría diciéndolo alguna vez: no lo sé. No hay que saberlo todo, o sea, tener opinión de todo. «No lo sé». Tres palabras que los políticos en España tienen vedadas. Lo sé.

Viernes. Hago la maleta para bañarme en el Atlántico. Todas han engordado. Todas mis maletas. De no hacer ejercicio. De no moverse. Mi favorita, grande, azul, con los ruedines muy bien integrados, es ahora inmensa. La abro y dentro encuentro el folleto de un museo, un calcetín y una tarjeta para abrir la habitación de un hotel. Un calcetín llorando por su viudedad año y pico. Desconsolado. Quién estará ahora en esa habitación. Empiezo a echar camisetas y chanclas y la típica camisa «por si acaso» que luego siempre vuelve tal cual. Me da pena desarraigar al calcetín.