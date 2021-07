La Feria de Málaga será en septiembre (seguro que más bonita sin tanto sudor..., por ejemplo) y, aunque se debe al Covid, es algo que se propuso hace unos años por un edil de Cultura que ya partió de este mundo. Aquello causó gran revuelo, como también ocurrió con el cambio del recorrido procesional de Semana Santa. Este septiembre también muchos tronos realizarán salida extra post-pandemia. No me negarán que esta ciudad es de atracones, pero a pesar de la concentración de eventos, probar cambios puede ser interesante y más si permiten reversión en caso de fracaso, ese al que muchos temen y que a otros se las trae al pairo.

Los eventos se pueden cambiar, zurcir, recortar…pues no hay problema en retrotraerlos al punto inicial (CTRL+Z), pero si hablamos de Urbanismo (Rascacielos del puerto, Parque Repsol…), sostenibilidad (sin apuestas decididas sobre el modelo de ciudad, zonas verdes, movilidad…) etc., ya deberían cortarse en probar malos remiendos que quedarán por una dudosa eternidad, aunque lo suficiente para preocuparse de que lo implantado sea irremediable. Feria en septiembre, quizá por siempre. Hasta puede alargarnos la temporada, que en agosto ya está la playa... Los malaguitas somos valientes por principio, así que estamos abocados a aceptar los cambios sin miedo, pero sin jugar con lo imperecedero, que se hagan las cosas mirando al pueblo pues, pareciendo pasotas, si nos menosprecian podemos ser polvorilla y a ver si en la próxima Feria nos agitamos un poco y el Ayuntamiento se ahorra contratar sus fastuosos fuegos, que los que por combustión espontánea pudieran surgir de su gente resultarían de enorme estruendo. Trabajar…trabajemos. Ignorar…no ignoremos. Respetar…respetemos. Probar…probemos. Amar…amemos y a Málaga, como buenos boquerones, sin temer los cambios sin despropósitos en ellos. Los malagueños no lucimos cencerro ni toleramos varas que nos azucen por malos pastos. Amén.