Las palabras del secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, no se correspondieron con el ardiente debate de los obispos que acababa de celebrarse, pero él tenía que obedecer al presidente, el cardenal Juan José Omella que, desde marzo de 2020, rige con mano de hierro la vida de la Iglesia en España protegido por el Papa Bergoglio. Además, su próximo nombramiento como arzobispo castrense estaba en juego, aunque ¿cómo lo iban a recibir los militares con su adjetivo de «valiosa» referido a la nota de los obispos catalanes de la Tarraconense a favor de los indultos? Él era el brujo de la Conferencia, quien daba la cara, y su habilidad con la mano izquierda se valoraba grandemente pero, claro, tanto va el cántaro a la fuente, se dijo… Y los colores le daban vueltas en su cabeza. El de los obispos, el rojo amaranto, en referencia al color de la flor del mismo nombre, aunque en realidad se parece mucho al color fucsia; en cambio, el color que llevan los cardenales en sus ropajes es el escarlata, que así se distinguen los miembros del Colegio de Cardenales y «príncipes» de la Iglesia.

Solo dos obispos se mostraron contestatarios y valientes de puertas afuera de la Permanente, Jesús Sanz Montes, con un artículo titulado «El indulto de las palabras que engañan», quien se refirió a que hacía poco los mismos obispos hablaban «de la unidad de nuestro pueblo como un bien moral», y el obispo de Toledo, Francisco Cerro, quien manifestó que «normalmente en las situaciones de indulto se presupone que hay una petición, que hay un arrepentimiento y que hay un propósito de enmienda», palabras también precisas que dejaban caer el velo impuesto por la Iglesia nacionalista catalana.

Pero Argüello -mientras le daba vueltas en su dedo al anillo del Pescador- también estaba preocupado por un pequeño detalle, y es que cuando compareció ante los medios solo faltaban cinco días de la campaña de la renta y la crucecita, o no, en su correspondiente casilla significaba muchos dígitos en las cuentas. Al César lo que es el del César, y eso es lo que habían hecho, se autoconvenció.

El viento soplaba de cola, porque había trascendido que Omella no estuvo presente en el debate de la Permanente. Tenía cita en Roma en la Congregación de Obispos, de la que forma parte, el día 24 a las 9.30 horas de la mañana, y tomó el avión el día 23 por la tarde. La coartada era perfecta, aunque todos sabían que había impartido instrucciones precisas al vicepresidente Osoro, escoltado por los tres obispos catalanes miembros de esta Permanente, Planellas, Vives y Benavent, que defendieron la posición que habían plasmado por escrito siete días antes. Desde siempre, los obispos se someten a Roma con disgusto de sus jugos gástricos, o como dijo Tarancón, los obispos españoles suelen sufrir de tortícolis de tanto mirar a Roma. Argüello sabía bien que Omella es miembro de la congregación vaticana que designa a los obispos y que ha fraguado los últimos nombramientos episcopales con criterios de sumisión a Bergoglio y a él mismo, y como presidente de la Conferencia ha conseguido también que los presidentes de las comisiones episcopales le deban el cargo y se lo agradezcan en forma, al menos, de oportunos silencios. El sentir de los fieles se deja aparte. Él, el obispo secretario, no estaba de acuerdo con esa tesis que circulaba de que la Iglesia estaba perdiendo a sus verdaderos defensores por esa búsqueda desesperada de atraer a sus enemigos, lo que nunca conseguiría, y oponía la parábola de la oveja descarriada. Pero, sobre todo, la gran ventaja con la que contaban los suyos era el seguidismo de los fieles más acríticos, que no entrarían nunca en disquisiciones de galgos y podencos, que siempre creerían en la voz oficial y no desviarían la mirada más allá de donde debían, al fin y al cabo otra cosa significaría el tormento de sus conciencias y nadie quería tal. Mientras tanto… él hacía su trabajo con un indisimulado sueño escarlata y una estudiada sonrisa. Francisco de Quevedo dejó estas letras, descripción personal del demonio, el Leviathan de Job:

¿No ves a Behemoth, cuyas

costillas

son láminas finísimas de acero,

cuya boca al Jordán presume

entero

con un sorbo enjugar fondo

y orillas?

¿Por dientes no le ves blandir

cuchillas,

morder hambriento y

quebrantar guerrero:

que tiene por garganta y

tragadero

del infierno las puertas

amarillas?