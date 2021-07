FELICITACIONES, SR. SÁNCHEZ

Mucho me temo que de aquí a poco volveremos a tener el mismo problema o peor. Por lo que parece, el hecho de que el indulto se les haya concedido a condición de que no delincan en el espacio pactado que estriba entre 3 y 6 años, da a entender que una vez se produzca el más que previsible resultado de las urnas, Pedro Sánchez se vaya con viento fresco a su casa y nos deje con el pastel a los españoles. ¿Qué se puede deducir de este hecho? O yo soy un mal pensado, o se diría que nos odia. Esta burda jugada por parte del triste Gobierno que tenemos, solo le consolidaría en el poder por los dos años que le restan y después, si te he visto no me acuerdo. Una de dos: o no le importa pasar a la historia como el Gobierno que rompió a España, o es que, como el asesino de John Lennon, nuestro presidente tiene el síndrome de Eróstrato. Con la salvedad de que este pirómano quemó el templo de Artemisa de Éfeso, una de las siete maravillas del mundo, mientras que Sánchez incendiará a España. Le felicito, Sr. Sánchez, será usted más famoso que el griego aquel, no le quepa duda.

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga