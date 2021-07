Ni estar vacunado con AstraZeneca ni aterrizar en Tokio con un certificado de haber dado negativo antes de volar desde tu país de origen. Hasta tres deportistas han sido ya aislados, a menos de tres semanas para los Juegos Olímpicos, justo cuando Japón vive un repunte en los contagios.

Los augurios de cara a los últimos días de julio o los primeros de agosto son en tierras niponas casi tan pesimistas como los que depara el aumento de la tasa de incidencia en España. De hecho, las escrupulosas medidas que se han tomado para mantener libres de Covid-19 a las distintas delegaciones olímpicas no parecen que hayan surtido afecto.

El caso más reciente se conocía este domingo. Un integrante del equipo de remo de Serbia tuvo que ser aislado en el aeropuerto Haneda de la capital japonesa, después de haber dado positivo. Hasta cuatro compañeros suyos tuvieron que ser aislados de inmediato y, de esa forma, canceladas las sesiones de entrenamiento que tenían previstas para estos próximos días.

El creciente goteo de atletas que empiezan a instalarse en Tokio va parejo, además, a ese aumento de los positivos por coronavirus en todo Japón. Las autoridades locales se apresuraron el viernes a anunciar que ya había más de 500 deportistas alojados «sin incidentes». Pero es una cifra pequeña, porque se esperan unos 11.000 deportistas olímpicos y más de 4.000 paralímpicos.

Si el sábado se confirmaban más de 700 nuevos positivos en todo el país, que suponían el peor dato en cinco semanas. Ayer volvieron a superar la barrera del medio millar. Así se baraja con más probabilidad que nunca la posibilidad de que estemos ante los primeros JJOO que se celebren sin público, precisamente uno de los argumentos que se quisieron evitar con el aplazamiento de hace un año.

Antes del contagio confirmado por el Ministerio de Sanidad japonés en la expedición serbia, la delegación olímpica de Uganda ya registró dos casos a su llegada. El primero fue detectado en el aeropuerto de Narita. Trascendió que se trataba de uno de los entrenadores, de forma que al resto del equipo se le permitió viajar a una de las sedes para entrenamientos. Pero luego daría positivo en una prueba PCR un atleta ugandés.

La presidenta del comité organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, no aclaró el viernes si habrá o no espectadores locales en los graderíos de las distintas instalaciones olímpicas. Hace dos semanas se anunciaban aforos de un 50% respecto a la capacidad total de las distintas sedes, hasta un máximo de 10.000 personas en una misma instalación. Sin embargo, después de que hace meses se anticipara que no habría público extranjero durante las competiciones, ahora podría extenderse la medida incluso a los ciudadanos locales.

El debate será oficial en estos próximos días, cuando el comité japonés encargado de la organización mantenga un encuentro al máximo nivel con representantes del Comité Olímpico Internacional. Lo recoge la prensa japonesa con ese horizonte de la ceremonia de apertura prevista el próximo 23 de julio. ¿Imaginan tan importante evento como la inauguración oficial sin nadie en las gradas? Pues parece que podría ser la primera de las certezas.

Que el virus sigue por todas partes es mucho más que un eslogan. Ni siquiera acudir a Tokio con la pauta completa de la vacuna inoculada te libra de resultar contagiado. Y en este escenario nos preguntamos hasta qué punto arroja garantías ese pasaporte Covid-19 que desde la semana pasada tiene carácter oficial en el ámbito de la UE.

Durante estos últimos meses ha habido opiniones para todos los gustos sobre los distintos planes de vacunación. Y hasta Reino Unido, que se apresuró a vacunar a su población y ha sufrido un nuevo aumento de los contagios, prepara para otoño la tercera dosis de refuerzo para los mayores de 50 años. Que Tokio nos pille a todos confesados...