Conocido símbolo de Málaga, la biznaga es un artificio compuesto de flores naturales de jazmín, ensartadas en una base también de origen vegetal.

Este soporte, llamado ‘nerdo’, proviene de una planta que algunas personas denominan ‘cardo’ y que se recolecta durante primavera y verano, con preferencia en terrenos arcillosos ‒gredas y bujeos‒ de los Montes de Málaga.

Es de tallos verdes y flores amarillas (en ocasiones, blancas), y se corresponde con varias especies de la familia de las umbelíferas (Apiaceae): herbáceas con tallos fistulosos, grandes entrenudos que articulan los pedicelos, y con floración agrupada en umbelas.

Existe una mezcla de celo profesional y desconocimiento académico respecto a los nombres formales de las especies recolectadas, pero hay bastante probabilidad de que tanto el eneldo común (Anethum graveolens) como el enerdo o hinojo borde (Ridolfia segetum) sean las que se usen preferente e indistintamente para la preparación de las biznagas.

Por otra parte, se dan testimonios contradictorios sobre la posibilidad o no del uso de viznagas (Ammi visnaga), de cañaheja (Ferula communis), y de anís verde (Pimpinella anisum).

Asimismo, las zanahorias silvestres (Daucus carota y Daucus aureus) se usan de forma esporádica, cuando no hay disponibilidad de otras especies preferentes. Y parece descartado el uso del hinojo común (Foeniculum vulgare).

Una vez segada la planta, se le quitan flores, hojas y ramas sobrantes, dejando un solo pedicelo principal ‒el ‘palito’ o ‘palillo’ según denominación popular‒ y su correspondiente umbela, formada por un ramillete de pedicelos secundarios, más finos y que secularmente fueron empleados como mondadientes. Tras esta preparación se juntan varios nerdos formando un ramo y se almacenan hasta que se secan y endurecen, habitualmente al año siguiente.

Transcurrido ese lapso, el nerdo se humedece para hacerlo más flexible y evitar que se rompa durante el reajuste manual de la forma y separación entre los pedicelos de la umbela. Finalmente, se recortan las puntas para darle la necesaria forma redondeada y que las flores se puedan ensartar todas con el espacio justo y al mismo nivel, formando una curva bien enrasada.

Las flores que se emplean son tanto de jazmín común (Jasminum officinale) como de jazmín real (Jasminum grandiflorum), y aunque hay testimonios contradictorios, el procedimiento habitual es recolectarlas tras el amanecer, cuando todavía están cerradas.

Y de este modo, sin abrirse, se ensartan aproximadamente sesenta flores en los palillos de la umbela; tras lo cual el conjunto se remoja y se deja reposar unas horas. Así, durante el horario de venta por la tarde-noche, las flores se despliegan mostrando su belleza y liberando su aroma.

Por último, en torno a un centenar de biznagas se clavan sobre una penca, nombre común para el cladodio de la chumbera (Opuntia ficus-indica), y así las portará el vendedor ambulante, quien en ocasiones puede llevar una vestimenta folclórica, con pantalón negro, camisa blanca, fajín rojo y chaleco negro, coincidente con el conocido como estilo marengo.

No se puede cerrar este breve texto sin antes reconocer la especial relevancia de los testimonios ‒grabados por Canal Sur en 2020 y por PTV en 2007‒ de dos biznagueros, Manuel y José, cuyos apellidos no se citan en las entrevistas. Así mismo, reconocer las aportaciones realizadas por varios miembros del grupo ‘Historia de Málaga’ en Facebook, y en particular Francisca Pérez Heredia, hija del biznaguero Juan Pérez González. Y concluir con la debida cita al Diccionario de botánica de Pío Font, al Diccionario histórico de la lengua de la Real Academia Española, y al artículo de Rosa Ruiz Gisbert para la revista Isla de Arriarán, los tres de gran utilidad en esta investigación.