Abrazar el terral me hace sentir Málaga de una forma más profunda, me dice un amigo quien siempre que sopla este viento del norte y noroeste -del interior-, aunque se observe inaudito, lo celebra como si de una fiesta íntima y entrañable se tratase. Parece disparatado su agasajo a estas elevadas temperaturas; sin embargo, él se congratula convencido de ello y presume de su condición de malagueño fascinado por poseer un viento tan vernáculo y singular como los espetos de El Pedregal y El Palo. La razón de este aire desecado y bochornoso es conocida como ‘Efecto Foehn’ y consiste en el aumento repentino de presión, por lo que debe compensarse termodinámicamente con la pérdida de humedad y con el aumento de la temperatura interna. Este fenómeno tan local y circunscrito a la capital le otorga una sensación única a este compañero, quien la percibe con la creencia de vivir en un espacio exclusivo y generador de una forma especial de vida: Málaga. Además de nuestro particular terral, el sofoco también nos asalta de manera inclemente al conocer el alarmante estado de menoscabo y deslustre en el que se hallan algunos de los principales monumentos de la ciudad: La Catedral, la iglesia del Sagrario, la cripta de la Victoria y las fortalezas de La Alcazaba y Gibralfaro han sido lamentablemente inscritas en la inquietante ‘lista roja’ del patrimonio artístico de Málaga en peligro. La ineptitud e inflexibilidad por parte de los técnicos de la Consejería de Cultura de la Junta han sido la causa del inexplicable y prolongado retraso de la firma de las autorizaciones para restaurar los desoladores daños que padecen estos tesoros. Hay que detener el gradual e incongruente proceso de deterioro de estas edificaciones enraizadas en las mil veces llamada ‘Ciudad de la Cultura’. Si tuviéramos conveniente voluntad casi siempre tendríamos medios suficientes. ¿No creen, señores especialistas de la Junta?