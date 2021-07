Los dos policías habían interrogado ya a más de 30 personas, la mayoría testigos de lo sucedido el pasado 3 de julio en La Coruña, cuando asesinaron a golpes, arrastrándolo por la acera casi doscientos metros, a Samuel, sanguinolento de patadas y puñetazos. Pero lo más tedioso e interminable fue el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad de todo aquel recorrido, y las imágenes de los móviles que registraron a aquella chusma que perpetró un linchamiento inmisericorde. ¿Qué se podía esperar de la alimaña, el que dio el primer golpe y remató, al final, a aquel chico?, se preguntó ella. Le habían echado de un bar, ubicado en el inicio de la tragedia, por armar bronca, borracho ya y asqueado del mundo, después ese mismo mundo lo arrojaría al estercolero.

Esta pareja de policías nacionales formaban parte del Grupo de Homicidios en el que cinco compañeros más trabajaban día y noche para esclarecer lo sucedido, olvidándose de sus familias y de sí mismos, pero solo por una cosa, porque es su trabajo, no por la presión de la calle, en la que algunos ya hablaban de crimen homófobo, conclusión que ellos, los profesionales, descartaban.

El círculo del fallecido solo se basaba en que durante la brutal paliza le habían llamado «maricón» y, entonces, como era homosexual pues «lo mataron por ser gay». Pero los policías no estaban de acuerdo. También le llamaron «hijo de puta», y no conocían a su madre, y también le escupieron «cabró»”, y no se correspondía con la realidad. Además, no había constancia de que la patulea conociese previamente a su víctima, o que supiese de su orientación sexual. Pero es tan difícil arrebatarle una víctima a quien la hace suya...

- El primer agresor -dijo desde su mesa el subinspector-, harto de copas y para reafirmarse ante su acompañante, descargó ese primer puñetazo porque creyó que le estaban grabando con el iPhone, pero es lo de menos, el cafre podría haberse creído cualquier otra ensoñación.

De una cosa estaban seguros los policías del Grupo. Si se hubiese tratado de un heterosexual sería uno más de los cerca de trescientos asesinatos que cada año se registran en nuestro país. Después, hasta pudo cometerse un hurto tras aplicársele al muchacho la ley de Lynch.

- Oye, ven, mira a ver esto -dijo Teresa, la jefa de Grupo, e inmediatamente José Antonio se acercó a la mesa posando la vista en la pantalla-.

- Es el mismo, la hiena va en busca de sus colegas.

Ella era gran aficionada al cine. Había visto ensañamientos más allá de toda ficción, pero esta manada era indecentemente violenta. Atrás quedaban La naranja mecánica, Grupo salvaje, Martyrs, Ichi the killer, Perros de paja, Holocausto caníbal, Asesinos natos, Encontré al diablo… y tantas otras películas que conocía hasta en sus más nimios detalles. Pero estas imágenes le parecieron un vómito sádico de un majara que no debería volver a pisar la calle, ojalá, masculló.

A la pareja encerrada en aquella pequeña habitación de la Comisaría Provincial gallega le molestaba especialmente que ahí fuera algunos grupos no respetaran al padre, hasta le insultaron en las redes, y su deseo de que no hubiese banderas en el entierro, que las llevaron. Bueno, en el otro extremo del hilo político -cavilaba José Antonio-, también se habían equivocado de pe a pa. Los protagonistas no fueron quienes ellos pensaban. Pero cada cual se queda con sus deseos, aunque la realidad venga a estropearlos, todos somos así, resolvió aquel policía de pantalones vaqueros bajo los que se abrazaba en su funda una pistola Heckler and Koch USP Compact de 9 mm. Él tenía la esperanza –esa cosa con plumas, que decía Emily Dickinson– de resolver pronto el caso, y ya estaban casi a punto. No se le había escapado ni por un momento la mirada fija que el ministro tenía sobre esta muerte. De muy arriba habían llamado a aquel viejo edificio color ocre, cuidado, les habían dicho. Pero ellos siempre tienen cuidado y se atan los machos, con perdón, porque se juegan la vida, no los políticos, que mueven papeles de unas mesas a otras. Jorge Manrique dejó para las postreras generaciones:

Los placeres y dulzores

de esta vida trabajada

que tenemos,

no son sino corredores,

y la muerte, la celada

en que caemos. No mirando

nuestro daño,

corremos a rienda suelta

sin parar;

ldesque vemos el engaño

y queremos dar la vuelta,

no hay lugar.