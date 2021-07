Estamos comenzando a tener una sensación extraña con respecto a la pandemia en nuestra ciudad. Hace poco tiempo, con anuncios como el de la mascarilla o el comienzo del movimiento turístico, la ciudad empezaba a sentirse viva.

Era ilusionante. He de reconocer que era un sentimiento compartido por la inmensa mayoría. Cada uno con sus reservas, por supuesto, pero siempre desde un prisma esperanzador. Por primera vez, en décadas, era bonito ver nuestras calles llenas de turistas. La llegada de los primeros cruceros llenaba portadas y titulares positivos en los medios. Todo parecía volver a volver. Incluso son que más protestan ya estaban volviendo a hacerlo. El clásico vídeo de los guiris borrachos peleándose a altas horas en el centro regresaban a twitter. Los balcones de los hoteles costeros volvían a ser saltados por británicos y ya se anunciaban los primeros accidentes.

Había ilusión. El movimiento era fluido y se notaba especialmente en los sectores que peor lo han pasado como la hostelería o la organización de eventos. Pero pocas semanas después, parece que se está complicando la cosa.

La vacunación avanza viento en popa y el sistema es tan ágil y seguro que resulta digno de felicitación eterna para quienes lo están llevando a cabo. Desde el gobierno que consigue las vacunas hasta el consejero de salud pasando por los enfermeros, médicos o el señor que controla la puerta de acceso, así como las personas que atienden las miles de llamadas diarias de quienes quieren vacunarse. Es su obligación y están para esto. Correcto. Pero nadie se prepara para una pandemia y eso sí es cosa de todos. De los atendidos, de quienes atienden y de quienes quieren ser atendidos pero no lo están aún.

Cosa de todos. Concepto trillado hasta el hastío, pero tan real y tangible que abruma en situaciones difíciles como la actual. La ilusión ha tornado en sinsabores con regusto amargo. Se está poniendo fea la situación. Primero mirábamos la incidencia. Con la llegada de la vacuna se sostenía la teoría de que ésta ya no era relevante pues el hospital daría señales de por dónde iba a ir el tema. Pero la realidad es que actualmente Málaga tiene una incidencia elevada y los que tenemos sanitarios cerca sabemos del aumento de movimiento en las urgencias. Todo apunta a que la muerte se aleja. Pero se acercan los contagios masivos nuevamente. Regresan los ingresos de gente joven y hay muchísimas criaturas de ventimuchos y trentitantos pasándolas canutas en una UCI con un respirador artificial para que no colapsen.

¿De quién es la culpa? La respuesta es relativamente sencilla. La mala suerte siempre está acechando a la vuelta de la esquina pero ha quedad más que comprobado que siguiendo las pautas y cumpliendo con los protocolos individuales de seguridad se puede salir adelante con poco problema. Incluso sin usar mascarilla en exteriores, parece más que probable que se pueda lidiar con este asunto, acostumbrándonos a la convivencia con el Covid.

Asumir que tarde o temprano nos contagiaremos de coronavirus podría ser un gran ejercicio para asumir y entender que esto será para siempre. Por tanto, a pesar de todo, tenemos mil y una fórmulas para adaptarnos lo antes posible a esta nueva vida que nos acompañará durante décadas.

Dicho lo cual, hay elementos que hacen que tengamos que reflexionar sobre ese anhelado bien común. Y es que ¿Cómo conseguiremos salir de una situación tan difíciles si vivimos con un alto porcentaje de idiotas conviviendo a nuestro alrededor? Resulta arriesgado y soez llamar idiota a las personas. Por eso lo hago de manera genérica y queda más elegante. Pero son ellos los culpables de lo que nos sucede estos días.

Idiotas. Jóvenes no. Si acaso jóvenes idiotas. Porque no es una cuestión de edad, signo o raza. Es cuestión de ser un mentecato. Y resulta que los mentecatos mayores están ya todos vacunados y por eso hacen menor daño a la sociedad. Pero ahora sus hijos, sobrinos y nietos, que han vivido lo que llevamos de pandemia aprendiendo de ellos, están repitiendo sus hábitos y fórmulas vitales que nos llevan a las antípodas. A la misma muerte.

Paradójico y real. Por eso resulta injusto que actualmente se carguen las tintas hacia los jóvenes por ser los grandes transmisores del virus y quienes más lo están padeciendo. Y no es así. Son los jóvenes maleducados. Ineptos. Torpes y necios los que están fomentando todo este asunto.

Los puedes ver por todos lados. En los comercios con las mascarillas por debajo de la nariz. Dando besos, abrazos y compartiendo copas con sus coleguis. Verdaderos subnormales que no tienen la culpa de serlo pues, con total seguridad, tendrán por encima a unos padres inmunizados del covid pero no de la gilipollez.

No es culpa de los jóvenes. Es culpa del ridículo que no se vacuna porque piensa que nos inoculan cosas raras. Gente que sabe manejar un teléfono con ochenta millones de funciones, pero no tiene capacidad para entender que la inmunidad es la llave para salir de este asunto lo antes posible para evitar la muerte. Y así nos va en la vida. Con una ciudad comprometida económicamente con el turismo y que, por culpa de papás, mamás y sus correspondientes hijos maleducados nos vuelven a arrastrar a la ruina. No es cosa de jóvenes. Es cosa de educación.

Debo de ser un loco. Pero cuando leo y veo a nuestro alcalde lanzando mensajes pidiendo cautela, me provoca de todo menos risa o burla como a muchos en redes sociales. Nos jugamos la vida. El empleo y todo. Quizá para algunos sean conceptos lejanos porque viven en mundo de risa y festival. Pero la realidad es que hay tanto en juego que resulta peligroso tenerlo, como ahora mismo, en manos de verdaderos idiotas descontrolados por nuestras calles.

Viva Málaga.