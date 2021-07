LA DESPOBLACIÓN Y LA INDIFERENCIA

Para mí, lo que diga el ministro Alberto Garzón sobre la carne, me trae sin cuidado. Pero, después de lo que pasó cuando Donald Trump, en su condición de presidente, sugirió inyectar desinfectante y luz a enfermos de la Covid-19 para matar al virus, he de pensar que las palabras de los gobernantes tienen más repercusión de lo que uno se pueda imaginar. Siendo así y dado que, teóricamente, se habla mucho de fijar población en la España vaciada, digamos que lo que dijo Garzón no ayuda mucho.

Recuerdo una conversación que padecí con una catedrática de Veterinaria en la que ella sostenía que el turismo era malo porque destrozaba el medio ambiente. Y por ende, la construcción de pistas de esquí en la montaña porque, según decía, molestaba a la fauna autóctona. Yo argumentaba que, siendo que la agricultura estaba en decadencia y que solo les quedaba la ganadería, ¿qué otra opción les quedaba?. La verdad es que no llegamos a ningún acuerdo. Mi impresión era que, como la catedrática tenía cubiertas sus necesidades con su cátedra, lo que les sucediera a la gente de los pueblos le importaba un pito. Y las palabras de Alberto Garzón no hacen más que corroborar lo que yo sentí en aquel momento: en realidad, al Gobierno les importa un bledo que los pueblos desaparezca.

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga