Dudo, luego existo

Hago esta reflexión porque yo también tengo serias dudas de que la sentencia del Tribunal Constitucional, pronunciada fuera de tiempo, tenga otro sentido que no sea, precisamente, el de sembrar dudas, como ha manifestado la ministra de Defensa, y también jueza, Margarita Robles, y me pregunto que, con la que está cayendo, por qué y para qué se ha fallado esta sentencia, como no sea que sea el propio Tribunal Constitucional también haya tenido sus dudas, cosa que que no dudo, y de ahí que el fallo se haya decantado, debido a las dudas, por un solo voto a favor. Según Descartes, de lo único que no se puede dudar es de que dudamos, por lo que, si dudo, mi pensamiento existe, yo también existo y tengo todo el derecho del mundo a pensar de que el mencionado fallo no sea eso, precisamente un fallo, pero un fallo de errar, de equivocarse, vamos.

Enrique Stuyck Romá. Málaga