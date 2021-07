El modelo Feijóo para el PP nacional

No es casual que todos los barones del PP de España, con Casado a la cabeza, y con la baronesa Ayuso en el punto de mira de todos los sondeos, se hayan acercado a Galicia para arropar a su compañero de Partido y hacerse la foto el día de su proclamación, por quinta vez consecutiva y por una amplia mayoría, como Presidente de la Xunta de Galicia.Feijóo no parece presumir de sus resultados electorales si no que los asocia a su interés en mantener el centro unido y lograr gobiernos estables en otras Comunidades. reivindicando el PP de Galicia como el partido que escribió las mejores paginas de la historia política de la Autonomía. En su comparecencia antes los medios manifestó que su partido debe competir para ganar, para lo que es preciso un PP fuerte, sólido y con ‘hambre’ de triunfos. Toda una declaración de principios, basados en un modelo a imitar. el modelo Feijóo, que lleva funcionando, con éxito, e ininterrumpidamente, desde 2009, al frente de su Comunidad Autónoma.

Enrique Stuyck Romá. Málaga