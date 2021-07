Estaba en un semáforo del Paseo Marítimo esperando cruzar y me sorprendí mirando embelesada a una familia de tres generaciones hablando alegremente del próximo chapuzón y algún chascarrillo, cuando me deslumbró el reflejo del sol en el espejo retrovisor de un coche y desvié mi atención entonces a esa pieza fundamental del auto, un par obligatorio que asegura la marcha. Si mirar adelante es fundamental para recorrer el camino, ojear por aquellos nos ayuda a seguirlo sin contratiempos.

Yo llevo en mi coche dos espejos muy grandes, así que en ocasiones se han mofado de ellos, pero yo, que soy bajita e impertinente, he referido que lo que a mí me falta va en aquellos. A veces, he sentido que resultaban ostentosos y parecía obligada a excusarlos, pero a cada coche les tocan los suyos y no son piezas que se elijan, vienen con el chasis.

Son mis apellidos esos retrovisores, por los que conviene mirar porque te conectan con quienes te abrieron camino, pero, de lo contrario, valen para andar con cautela, pues lo que parecen decir de ti tus apellidos no es lo que eres. Algunos te pueden pesar como lastre y otros abrirte gruesas puertas de manera sencilla.

Mis apellidos son largos, pero no puedo dejar de escribirlos completos porque comprenden dos sujetos en uno y me resultan adalid de igualdad, que en España no los perdemos con el matrimonio, los hijos llevan los de sendos progenitores y, desde hace unos años, su orden se puede decidir tanto monta-monta tanto.

Algunos apellidos se multiplican y otros mueren, pero lo que nos debe importar por encima de nuestras siglas es el amor que legamos a los que seguirán viajando y que el mirar en sus retrovisores les facilite el mejor horizonte. Me toca ser esa pieza.