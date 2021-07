!! QUÉ HACÍA YO CON ESTOS PELOS !!

Paseando, hace unos días, por Knightsbridge, en Londres, me pareció ver al rey emérito saliendo de Harrods, pero mi dije que no, que no podía ser, que vivía en Abu Dabi desde que salió de España y que no se tenían noticias de que hubiera trasladado su residencia a la capital británica, salvo que obedeciera a razones que desconozco. Sin embargo, he empezado a atar cabos al enterarme de que Corinna le ha demandado por acoso ante el Alto Tribunal de Justicia Británico, solicitando una orden judicial que impida a Juan Carlos I acercarse a ella a menos de 150 metros. Es una incógnita saber si esta denuncia va a prosperar y en qué medida, pero si se trata de unos hechos que remontan a 2012 y considerando la proverbial lentitud de la justicia, seguramente para cuando haya un veredicto estemos ya todos calvos, algunos más que otros, y no sé que hacía yo con estos pelos paseando por Londres.

Enrique Stuyck Romá. Madrid