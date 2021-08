REVISIONISMO FRANQUISTA

En un acto organizado por el Partido Popular, llamado ‘Concordia, Constitución y Patriotismo’ –ahí es nada–, se denigró la Historia al negar el expolítico Camuñas el golpe de Estado sosteniendo que «el responsable de la guerra fue la República». Al finalizar, un henchido Casado manifestó: «¡Qué lujo de ponencias!». De nuevo el PP, con su líder como cómplice -dice un viejo adagio que la cabra tira al monte–, saca su ramalazo franquista, del que jamás ha querido desprenderse. Sin verdad, no hay justicia, eso es cierto, no se puede negar de ninguna de las maneras. Para que el oprobio no pueda repetirse debería, como han hecho tantos países, crearse una comisión de la verdad que estudie los antecedentes, la tenebrosa guerra, posguerra y dictadura, y la transición, para poder contar en los colegios lo que de verdad ocurrió con un relato común, sin absurdos y vergonzantes revisionismos derechistas que fomentan el odio y la propaganda ultra pretendiendo reescribir los libros de historia. Que ha de ser objetiva y realizada por profesionales de la cosa, no propagandistas, aficionados o políticos en exceso partidistas. Y concordia y patriotismo, ¿para qué?, ¿para armonizar con Franco, sus crímenes y su totalitarismo?

Miguel Fernández Palacios. Málaga