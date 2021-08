El crítico de arte alemán, Franz Roh, en 1925 fue la primera persona en utilizar el termino «realismo mágico» para referirse a un estío pictórico conocido como la «nueva objetividad», una alternativa al expresionismo. El realismo mágico es un movimiento literario y pictórico que intenta mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común. Es sobre todo, una actitud ante la realidad.

El realismo mágico literario surgió en América Latina. La obra «100 años de soledad» de Gabriel García Márquez es la máxima expresión de este movimiento, y se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Horacio Quiroga o Alejo Carpentier fueron otros de los muchos seguidores de este movimiento literario. Retratar los elementos fantásticos en un tono realista. Aportar fábulas, cuentos populares, mitos a la realidad y presentar eventos mágicos como sucesos ordinarios, lo que provoca que el lector acepte el mundo la fantasía como normal y común.

En las últimas temporadas Unicaja ha vivido en su particular «Macondo», el pueblo imaginario de cien años de soledad, y en la mayor parte de las ocasiones, todos, desde los aficionados hasta los directivos, pasando por los periodistas no hemos querido verbalizar la realidad. Esta realidad fue expuesta de manera muy clara el miércoles por el nuevo presidente verde, Antonio Jesús López Nieto. Los tiempos del equipo de Boza Maljkovic o de Sergio Scariolo han pasado, los tiempos del «no triple» de Mike Ansley del que hablaba todo el país han pasado. En la liga ACB hay cuatro equipos claramente superiores económicamente al malagueño, y varios a su nivel, y la Euroliga ahora mismo es una quimera. Son realidades que todos conocíamos pero que cuesta verbalizar, decir en voz alta y escucharlas, reconocer que como la familia Buendía vivíamos en una fantasía que no podía llevarnos a nada bueno.

No sé si López Nieto será un buen o un mal presidente pero creo que ha tenido un gran comienzo con su análisis de la situación del club. Analizar la realidad, y elaborar un plan para conseguir que el club tenga una sostenibilidad en el futuro igual o mejor que la que ha tenido en los últimos 40 años gracias al apoyo de Unicaja. Eso es muy importante porque las fusiones bancarias están al orden del día y nadie sabe que puede pasar dentro de un año o dos.

En el plano deportivo ya me he manifestado varias veces a favor del cambio a la BCL. La realidad del equipo creo que la necesita a nivel deportivo y sobre todo a nivel económico. La Euroliga no esta en la realidad del equipo, y entre la actual Eurocup y la BCL creo que a Unicaja le beneficia más la competición de la FIBA a corto, a medio y a largo plazo. Los equipos españoles que han disputado esta competición han aumentado claramente sus prestaciones en la ACB, objetivo prioritario del club como recalcó el miércoles su presidente, y ademas han ganado dinero en una competición que año tras año va creciendo en interés deportivo. Cuando la Euroliga se reajuste con la incorporación de Virtus y Valencia (vía despachos) y Partizan (Vía Liga Adriática) la Eurocup será una competición claramente inferior a la BCL. Esto puede pasar en una o dos temporadas y para entonces el equipo de Fotis Katsikaris debe ser ya una referencia de la competición FIBA. Suerte y poneos la mascarilla... salva vidas.