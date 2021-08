Demasiado tarde

Ya es demasiado tarde. Y no lo digo yo, sino un comité de 234 científicos de 66 países que afirman que el cambio climático ya está aquí y se quedará por milenios. El ansia del ser humano por el dinero, ha destrozado nuestro hábitat. Y no es que el planeta se vaya al traste, que va… somos sus pobladores los que estamos en riesgo de extinción. Si sobrevivimos, no cabe duda de que los efectos negativos de nuestra acción denominarán una nueva época geológica: el Antropoceno. El informe plantea varios escenarios, del más optimista al más pesimista. Yo, que siempre me he considerado realista –veo el vaso por la mitad, ni medio lleno ni medio vacío– y constato que las emisiones de CO2 –gracias a lobbies, capitalismo y negacionistas– no solo no disminuyen, sino que continúan aumentando, afirmo que nos encaminaremos al peor de los panoramas dibujados. No hacemos nada. Parafraseando al Charlton Heston de El Planeta de los Simios, «¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos, maldigo vuestra codicia, os maldigo!».

Miguel Fernández-Palacios Gordon. Málaga