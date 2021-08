Vaya por delante mi agradecimiento a todo el personal sanitario que se está dejando la piel en esta pandemia y que sigue atendiendo con profesionalidad y cercanía. Mi queja es hacia otro colectivo, hacia el que haya inventado el protocolo de atención a las embarazadas de la Junta de Andalucía en época de coronavirus. No, señores. Lo que espero de mi primera ecografía no es estar sola. No es que mi pareja tenga que esperar a las afueras del Materno, sentado en una acera, en el suelo. No es que me hagan firmar un documento -sin mayor explicación- en el que se dice que, a lo mejor, se detecta que mi hijo tiene Síndrome de Down o de Edwards, justo en esa ecografía a la que tengo que acudir sin acompañante en quien apoyarme. No es que me puedan atender hasta cinco profesionales (entre auxiliares, MIR y titulares), a la vez, en la misma consulta, pero que mi marido (con pauta completa de vacunación completa desde el 5 de marzo, por cierto) sea quien sobra. Tampoco mi idea del embarazo era que nadie supiera decirme nada al respecto de la vacunación del Covid, ni que entre los diferentes profesionales a los que he consultado, me hayan dado versiones extremas sobre cómo actuar: no te vacunes, mejor métete en una burbuja y no salgas, puedes ponerte cualquier vacuna, solo te puedes poner Pfizer o Moderna, no te vacunes hasta la semana 20, vacúnate en cualquier semana, ahora eres paciente prioritaria y te hago un llamamiento para que acudas urgentemente a vacunarte, si te infectas puedes perder a tu bebé… No sé si alguna vez habrás estado embarazada o si habrás sido padre, pero seguro que puedes imaginarte la incertidumbre y el miedo que, de por sí, pandemia mediante o no, supone un embarazo. Creo que el poder asistir acompañada a las ecografías que le van a hacer a tu bebé (por cierto, tres en todo un embarazo) no puede ser privilegio de unas pocas que paguemos una cuota mensual para tener un seguro privado. Soy maestra y he atendido, también estando embarazada, a 26 personitas con dudosa capacidad de buen uso de la mascarilla, con pocas posibilidades de mantener distancia de seguridad con ellos y superando un invierno extremo, que para nosotros se queda. ¿Seguro que por acudir acompañada a una ecografía estoy poniendo en riesgo a alguien? Ojalá puedan ponerse en nuestro lugar y darnos algo más de apoyo y seguridad entre tanto caos. Si está en tu mano poder humanizar un poco más todo este proceso, gracias, al menos, por pensarlo.