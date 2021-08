Ya hemos tenido la primera dosis de baloncesto en la pretemporada 21/22, el encuentro del Unicaja contra el Coosur Real Betis nos trajo la primera visión del grupo que tiene Fotis Katsikaris y del que ya tendremos más elementos de juicio a medida que vaya avanzando el calendario. De todas formas, de las carencias ya comentadas, en la dirección del equipo, así como en el juego interior, entre la posición de «4» y el repuesto de Micheal Eric, es algo que de forma permanente me temo que va a acompañar al grupo. El desarrollo de la temporada ya nos dirá algo.

Aparte de ver a nuestro equipo, algo que realmente nos importaba, dentro del club ya se ha expresado cómo será la vuelta de la afición al Carpena, otro de los puntos principales de la hoja de ruta de la entidad, y sobre este caso se podrá decir de todo, puntos a favor, en contra, como en todas las cosas, cada uno contará la feria como le vaya.

Otro de los aspectos primordiales este curso es el de la competición europea, desde la llegada de Antonio Jesús López Nieto a la presidencia, hemos tenido más comunicación desde la cúspide que en los últimos años, lo cual no quiere decir que se haya que estar de acuerdo en todo, pero es de agradecer que el nuevo rector ponga de su parte para acercar el club y hacer que la fractura que había con la afición se reduzca. La idea que no termina de convencerme es el cambio de Eurocup a FIBA BCL.

Además, este año se ha cambiado el sistema competitivo en la segunda división europea, al estilo del grupo único de la Euroliga, que Jordi Bertomeu explicó en su día que se debía a la petición de históricos como Maccabi, Olympiacos o Panathinaikos que necesitaban más partidos importantes, ya que sus ligas no tienen relevancia alguna para ellos. En la nueva Eurocup este año, y, aunque se diga que habrá partidos sin importancia, para mí no hay color entre una y otra competición. Que en la Eurocup haya proyectos como el Valencia, la Virtus, Lokomotiv o Partizán demuestra que la ambición está ahí presente. Precisamente, este último, con la llegada de Zeljko Obradovic daba un golpe en la mesa. El histórico club de Belgrado que ya tenía a Zoran Savic como mánager general, lleva sin Euroliga desde 2014 y para recuperarse, aparte de traer de vuelta a casa tras 30 años fuera al rey de los banquillos, como llaman en Atenas a Obradovic, ha fichado a Dallas Moore, al conocido Aleksa Avramovic, Rodions Kurucs y Alen Smailagic, a caballo entre la NBA y la Liga de Desarrollo y dos ex de Olimpia Milán: Zach LeDay y Kevin Punter.

Sobre el fichaje de este último, uno de los anotadores con mayúsculas en Europa en los últimos años, resuenan las declaraciones de Ettore Messina, su entrenador en Italia, cuándo decía: «Le hemos hecho una oferta casi inmejorable a Punter, pero la de Partizán es inviable para nosotros». Que el ex entrenador de Real Madrid declarase esto tras perder a uno de los jugadores importantes de un equipo que volvió a la Final a Cuatro después de mucho tiempo, es llamativo, mucho más si se le suma la entrevista del presidente de los blanquinegros, Ostoja Mijailovic, al portal serbio 24sedam.rs en la que para tranquilizar a la gente que dudaba de la viabilidad del proyecto, aseguró que el presupuesto para el primer equipo, el cuerpo técnico y el equipo filial es de unos seis millones de euros. Ante esto, te pones a pensar y o el presidente del Partizán miente o en la gran mayoría de equipos los directivos son los más torpes de la Vía Láctea. Dar por bueno que con esa cantidad de dinero se puede optar a ese plantel y que aquí con bastante más se está llorando por las esquinas, como que no cuadra, ¿verdad? A ver si esa costumbre cajista de cumplir con el presupuesto, los compromisos adquiridos y ser un club solvente y formal es algo de lo que avergonzarse.

Pensar que esa quimera del fair play financiero y el cumplimiento de los presupuestos es algo que no va con algunos recuerda a Joan Laporta ante la marcha de Leo Messi: «Le hicimos una oferta que él aceptaba, pero hubo clubes que presionaron para que se cumplieran las normas…(!)». Aunque la distancia entre fútbol y básket es sideral, en nuestro deporte se suponía que esos años acabaron, pero está claro que erradicarlo del todo no es fácil. Y eso de que los grandes en las competiciones sean los de siempre y tengan sobre sí la sombra de la duda permanente resta credibilidad y mata ilusiones, porque hacer el quijote, el tonto útil o el pagafantas es muy decepcionante para quien lo desempeña.