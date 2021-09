En el verano de 2009 Carlos Cabezas abandonó la disciplina de Unicaja para no volver. Uno de los grandes errores de la parcela deportiva del cuadro cajista de los últimos años. El equipo se pasó años buscando un base de garantías, llegaron a pares y se marcharon de la misma manera. Omar Cook, Pooh Jeter, Shammond Williams, Terrell McIntyre, Rod Blakney, Kristaps Valters, EJ Rowland, Marcus Williams, Earl Calloway, Stefan Markovic, Demarcus Nelson, Lafayette, Fogg, McCallum, Roberts o Boatright. Mucho talento, mucho nombre, buenos sueldos, algunos destellos y poco más. Ni el Unicaja encontró un base consistente, con la excepción de Jason Granger, probablemente hasta Alberto Díaz, ni el propio Carlos volvió a revivir sus tiempos de Málaga.

Carlos es el último jugador de «la generación del 80» de nuestro baloncesto que se retira. Uno de esos «niños de oro» que se hicieron hombres ganando medallas y regalándonos alegrías verano tras verano sin fallar ninguno. Un equipo de amigos, en el buen sentido, que se divertía, ganaba y no conocía la palabra imposible. Un jugador muy importante en esos éxitos mientras formó parte de nuestra selección. Suyo fue la canasta final que nos dio la victoria en el torneo de Mannheim, en una jugada que no era para él pero que una vez que lo planeado no salió, supo tomar decisiones y asumir la responsabilidad. En el Mundial júnior de Lisboa ante Estados Unidos suyo es el triple que remata el partido. La canasta que dejó KO a los americanos y que fue el comienzo de la gran época gloriosa de nuestro baloncesto.

Carlos era además parte de ese carácter indomable de aquella selección. Recuerdo el Eurobasket de Polonia en 2009. La selección estuvo a punto de caer eliminada en la primera fase. Se comenzó en Lodz la segunda fase perdiendo ante Turquía con aquella falta personal no pitada sobre un joven Sergio Llull que desencadenó una de las mayores crisis mediáticas de nuestra selección. Al día siguiente me lo encontré en los pasillos del hotel Andel’s donde estábamos alojados y me dijo: «Tranquilo Mel, no vamos a perder ningún partido más». Y así fue. No sólo no perdieron ningún partido sino que encadenaron los 3 mejores partidos jugados, al menos para mí, por esta selección. Victorias ante Francia (86-66), Grecia (82-64) y Serbia (85-63). Tres «palizas» a tres selección que estaban en todo su esplendor. Carlos fue parte de eso y de mucho más.

Te puede interesar: Unicaja Cabezas pone fin a su carrera, pero disputará un último partido con el Unicaja

Hace unas semana escribí que no sabía si López Nieto iba a ser un buen presidente o no, pero que lo que estaba oyendo y viendo me gustaba. Sigo sin saberlo pero lo que sigo viendo y oyendo me gusta. Y mucho. Carlos Cabezas se merece ese último partido con Unicaja y se merece que su camiseta sea retirada junto a la número 5 de Berni Rodríguez, el otro gran icono de este equipo. Ellos 2 y sus padres son parte de la historia cajista para siempre y curiosamente es Francis Alonso quien ahora lleva el 10, en honor a su padre Paco Alonso, otro gran jugador de este equipo. Su gesto de ceder rápidamente el 10 es elogioso, otros no lo hicieron. El 1 de abril de 2012 los Detroit Pistons retiraban el número 10 de Denis Rodman en aquel momento en poder de Greg Monroe. El pívot no cedió su numero y siguió jugando con él hasta que abandonó el equipo en 2015.

Siempre que llego a Torre del Mar me encuentro con la rotonda Carlos Cabezas, justo antes de la rotonda Berni Rodríguez. Allí se ve una escultura de un niño subiendo una escalera para tocar la luna en busca de sus sueños. Supongo que Carlos habrá cumplido todos o casi todos los sueños que tenía cuando era un niño que botaba el balón naranja por las calles de Málaga en compañía de sus amigos, y estoy seguro que ha hecho soñar a muchos aficionados con cosas que nos parecían imposibles. Muchos niños hoy en Málaga van a entrenar pensando en que si Carlos y Berni pudieron, ellos pueden. Suerte y poneros la mascarilla, salva vidas.