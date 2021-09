Alternativamente, la vida nos pone en la boca dos chupa chups: uno amargo y otro dulce. Cuando aprendemos a aceptar los dos caramelos, algo en nosotros deja de patalear. Esta es una de las puertas de salida del sufrimiento en el que a menudo nos vemos enredados. No es mal camino, tampoco, el de aprender a aflojar un poco el control sobre los «asuntos de la vida», abriéndonos al mismo tiempo a la confianza en ella. Es fácil confundir aceptación con resignación, cuando en realidad nada tiene que ver lo uno con lo otro. La aceptación nos lleva a reconocer lo que hay en el instante presente: dos chupa chups. No reconocerlo es infantil, ya que tras la resistencia a reconocer lo que es, late una exigencia de que solo quieres chupetear el chupa chup dulce. La aceptación nos enseña a permanecer en la realidad, en vez de tratar de evadirnos de ésta, o de frustrarnos porque las cosas no son «como yo quería que fueran». Amar lo que es, significa asentir a las dos golosinas para, más tarde, desde esta actitud de aceptación y rendición, hacer lo que sintamos que se tiene que hacer. Normalmente, la aceptación en este grado no es algo que suceda de golpe; es más bien un proceso gradual. La aceptación supone abandonar el soponcio. Al entrenarnos en el «no rabieta», estamos en realidad diciendo «sí» a una vida que no está anclada en el miedo, el resentimiento o la ira. Desde la aceptación, podemos hacer excursiones con mayor serenidad por el mundo...