Existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza y la voluntad necesarias para continuar adelante. En este punto tenemos dos opciones: dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado o superarnos y salir fortalecidos.

Mi caso se suma al de tantas personas que, en tiempos de pandemia, han tenido que reinventarse profesionalmente. Como fotógrafa de eventos, supe enseguida que tenía que sobreponerme a una agenda en blanco.

Hice una pausa reflexiva de varias semanas para revisar mis principales fortalezas y habilidades, así como mis limitaciones y defectos antes de salir de la zona de confort. De modo que tracé una meta más objetiva en cuanto a mis necesidades y sueños, así como también los recursos de que disponía. La dificultad fue encontrar las herramientas adecuadas para desarrollar al máximo mi potencial. Comencé a investigar en páginas oficiales y fue entonces cuando vi la oportunidad de realizar, a través de la Asociación Arrabal-AID, la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio y el Fondo Social Europeo, una formación del programa ‘Rumbo al Cambio’ complementaria a mi profesión y con una salida muy demandada en la actualidad: marketing digital en redes sociales (RRSS).

José Gómez, docente principal del curso, me aportó una estructura y contenidos fundamentales para hacer posible el cambio de manera eficiente. Otro de los puntos fuertes de esta iniciativa fue la plataforma de contenidos complementarios unido a lo mucho que aprendí del punto de vista de cada participante, al tratarse de una formación grupal.

Finalizado el curso, el área de emprendimiento de Arrabal-AID, me ofreció acompañamiento para dar forma a mi proyecto y alojamiento en el coworking El Carmen HUB, que gestionan en el Mercado de El Perchel. Y no sólo eso, me dieron la confianza necesaria para participar como mentora en el programa Contigo de Endesa y la Fundación Youth Business Spain, acompañando a personas jóvenes emprendedoras que han puesto en marcha su proyecto empresarial y requieren apoyo para consolidar y hacer crecer sus negocios. Confieso que de cada reunión salgo recargada de energía positiva viendo las ganas que tienen y su compromiso.

En la actualidad ayudo a pequeñas pymes y autónomos/as a definir su marca para dar a conocer sus servicios en su proceso de digitalización y teletrabajo de community manager para GameCities.org: un proyecto innovador que ha puesto en marcha la Diputación de Málaga y ayuda a fomentar las visitas a municipios en riesgo de despoblación, con diversas aventuras (gymkanas, búsquedas del tesoro…) a través de la app interactiva geolocalizada, que ya ha presentado la diputada Natacha Rivas, y que se puede descargar de forma gratuita. Y hay más: los puntos obtenidos en el juego se pueden canjear en comercios de la zona, potenciando la economía de cercanía. Un proyecto de gran valor que apuesta por el turismo inteligente. Un crecimiento profesional por el que me atrevo a decir que no hay que dudar en pedir ayuda profesional y apoyo social para seguir avanzando.