Basada en una película de Avery Corman el 19 de diciembre de 1979 se estrenaba en los cines americanos la película ‘Kramer contra Kramer´. Una producción de 8 millones de dólares y a la que Al Pacino y Jane Fonda habían dicho no a interpretar los papeles principales. Dustin Hoffman y Meryl Streep fueron la segunda opción y la película fue uno de los mayores éxitos de esos años. Una recaudación de mas de 100 millones, 9 nominaciones al Oscar y 5 estatuillas a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor y mejor actriz. Las segundas opciones habían alcanzado al éxito. Unicaja pudo ganar el partido en Tenerife pero, una vez más, el base rival hizo estragos en la defensa malagueña. No fue el esperado Huertas sino Fitipaldo, algo que también es digno de estudio porque hay un grupo importante de segundos bases que realizan siempre sus mejores partidos ante el conjunto malagueño. Y con el Gran Canaria llega Chris Kramer.

Kramer siempre fue un líder. Un atleta polideportivo que en la escuela secundaria destacaba en los 3 grandes deportes americanos: El béisbol, el football y el baloncesto. Lo hacía además desde las posiciones más importantes. En béisbol jugaba de shortstop o campo corto como por ejemplo Barry Larkin, el padre de Shake Larkin, o el dominicano Alex Rodriguez. En football su posición era la de Quarterback, logrando 1336 yardas de pase y 997 yardas de carrera. En baloncesto era base. En las gradas de la Huntington North High School de Indiana siempre había ojeadores de los 3 deportes, sobre todo de las grandes liga de béisbol, y aunque tarde se decidió por el baloncesto.

«Mantener la competitividad, usar diferentes músculos en cada uno de ellos y simplemente liderarlos de manera distinta, porque cada deporte es muy distinto, me ha ayudado» decía en una entrevista para la Euroliga. Esa variedad es la que cree que le lleva a mantener la ilusión en el baloncesto que tenía cuando jugaba con 15 años. «Si te especializas a una edad temprana, puedes jugar tantos partidos que puedes llegar a agotarte y no disfrutar del juego. Soy muy afortunado y todavía me despierto todos los días con ganas de jugar a este juego». Kramer eligió al Universidad de Purdue con el objetivo que ahora repite a los niños que acuden a sus campus de verano. «Les digo que disparen a las estrellas, y si terminas en las nubes, todavía tienes bastante éxito».

Su carrera fue difícil. Después de sus años en la NCAA, cuando iba a dar el salto a la NBA llegó el LockOut de 2011. Eso le abrió las puertas a jugar en el extranjero. Primero en Puerto Rico y después en Alemania donde pasaría 6 años en el Oldenburg con la leyenda Rickey Paulding. En las filas alemanas se convertiría en el primer jugador en lograr un triple doble en la BCL. El 11 de enero de 2017 en la victoria ante el Usak Sportif sumo 16 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes. Debutó en la Eurocup con el Lietuvos Rytas de Rimas Kurtinaitis y con el técnico lituano llegaría al Khimki para debutar en la Euroliga con 31 años. Las lesiones le marcaron y después de un breve paso por Israel busca su redención en la isla de Gran Canaria con Porfi Fisac. Reinventarse a los 33 años como Ted Kramer hacía en la película cuando su mujer Joana le abandonó y tuvo que hacerse cargo de sus hijos.

Fotos Katsikaris lo dejó claro en Tenerife, el equipo debió ganar el partido, pero ahora sólo hay que aprender de los errores y no martirizarse por el pasado. Jaime Fernández sigue a un nivel estelar, Barreiro comienza a dejarse ver, los pívots parece que ganan consistencia con Eric, pero seguimos con problemas en la posición de base. Con Alberto lejos de su mejor nivel, Cole todavía no ha aportado demasiadas soluciones. El siguiente reto, y probablemente uno de los mayores, llega ahora y es integrar a Darío Brizuela en el equipo sin menguar la aportación de Jaime Fernández, o al menos conseguir que la suma de los 2 sea mayor a lo que aporta ahora Jaime sólo. No es fácil porque son dos jugadores que quieren la pelota y el número de tiros en un partido es limitado. En esta integración y en la mejora en el puesto de base están ahora las mayores oportunidades de crecimiento del equipo de Los Guindos. Suerte… y poneros la mascarilla.